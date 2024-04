BERLIN/KARLSRUHE (dpa-AFX) - Le fournisseur allemand de cloud Ionos a remporté un gros contrat auprès de l'administration fédérale allemande pour la mise en place d'une solution de cloud computing particulièrement strictement sécurisée. C'est ce qu'a annoncé l'entreprise mardi à Karlsruhe. L'appel d'offres du contrat-cadre mentionnait un plafond de 410 millions d'euros. Le "cloud privé d'entreprise", qui a notamment été certifié par l'Office fédéral de la sécurité des technologies de l'information (BSI), doit être exploité dans les centres informatiques du Centre de technologie de l'information de la Fédération (ITZBund).

La particularité de la solution de la filiale United-Internet est que cette plate-forme n'est pas reliée à l'Internet public. Pour ce faire, elle utilise un concept connu sous le nom de "air gapping". Il est ainsi pratiquement impossible pour des personnes extérieures d'accéder à des informations sensibles. Dans le cas du "air gapping", les ordinateurs sont séparés des réseaux, le trafic de données pour les mises à jour de logiciels est alors effectué par exemple à l'aide de supports de stockage transportables.

Les utilisateurs de l'administration accèdent au "cloud privé" via les réseaux de données blindés et sécurisés de la Confédération. Les applications informatiques de l'État fédéral comprennent plus de 1000 procédures spécialisées de l'administration, dont le compte de points de l'Office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur à Flensburg ("Fahreignungsregister") ou le calcul et le versement des prestations prévues par la loi fédérale sur les exigences en matière de formation (BAfogG).

"Proposer une telle plateforme en tant que solution air-gapped en dehors de ses propres centres de calcul est une exigence complexe que peu de fournisseurs sont en mesure de satisfaire", a déclaré le directeur de Ionos, Achim Weiß. Selon lui, cette solution ne répond pas seulement aux exigences élevées en matière de sécurité, mais représente également une étape importante vers une administration numérique et efficace.

Le Centre de technologie de l'information de l'État fédéral est une institution de services centrale de l'administration fédérale allemande, responsable de la mise à disposition et de l'exploitation de services informatiques. En tant qu'établissement de droit public, l'ITZBund a pour mission d'accroître l'efficacité et la sécurité des technologies de l'information au sein de l'administration fédérale et de promouvoir la numérisation de l'administration./chd/DP/zb