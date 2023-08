IonQ, Inc, anciennement dMY Technology Group, Inc. III, est une société d'informatique quantique. La société est engagée dans l'informatique quantique et développe des systèmes d'informatique quantique à usage général. Elle se concentre sur le développement d'ordinateurs quantiques conçus pour résoudre des problèmes et transformer les entreprises. La société a développé du matériel et des logiciels personnalisés ainsi qu'un système d'exploitation pour organiser les ordinateurs quantiques. Elle donne accès à un ordinateur quantique de 11 qubits. Elle permet aux clients d'utiliser les systèmes d'informatique quantique par le biais d'une plateforme d'informatique quantique en tant que service (QCaaS). Les systèmes informatiques de la société sont constitués d'une technologie quantique à ions piégés. Elle donne accès à ses ordinateurs quantiques via deux plateformes de cloud computing, Amazon Web Services (AWS) Amazon Braket et Microsoft Azure Quantum.

Secteur Services et conseils en informatique