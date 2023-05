IonQ Aria désormais disponible sur Amazon Braket

Aujourd'hui, à l'occasion du Commercialising Quantum Global 2023, IonQ (NYSE : IONQ), un chef de file de l'informatique quantique, annonce la disponibilité d'IonQ Aria sur Amazon Braket, le service d'informatique quantique d'AWS. Cette disponibilité vient renforcer la présence existante d’IonQ sur Amazon Braket, après les débuts du système Harmony d’IonQ sur la plateforme en 2020. Avec un accès élargi à IonQ Aria, le système phare d'IonQ avec 25 qubits algorithmiques (#AQ) — plus de 65 000 fois plus puissant qu'IonQ Harmony — les utilisateurs peuvent maintenant explorer, concevoir et exécuter des algorithmes quantiques plus complexes pour résoudre certains des problèmes les plus difficiles d’aujourd’hui.

« Nous sommes ravis qu'IonQ Aria devienne disponible sur Amazon Braket, alors que nous élargissons la façon dont les utilisateurs peuvent accéder à notre ordinateur quantique phare sur le fournisseur de services nuagiques le plus largement adopté », déclare Peter Chapman, CEO et président, IonQ. « Amazon Braket a joué un rôle déterminant dans la commercialisation du quantique, et nous nous réjouissons à l'idée de voir quelles nouvelles approches proviendront des esprits les plus brillants et les plus avides de découvertes du secteur. »

IonQ Aria rejoint son prédécesseur IonQ Harmony en tant que second système quantique IonQ disponible sur Amazon Braket. La disponibilité des deux systèmes est conçue pour garantir que les utilisateurs ayant des besoins et des ressources variés puissent exécuter des charges de travail dans le système quantique le mieux adapté à leurs cas d’utilisation spécifiques. De plus, les techniques d’atténuation des erreurs d’IonQ peuvent aider à gérer l’impact des erreurs cohérentes au niveau du circuit.

« L’ajout d’IonQ Aria à Amazon Braket offre à nos clients mondiaux un choix supplémentaire au moment de sélectionner le système quantique qui répondra le mieux à leurs besoins spécifiques », déclare Richard Moulds, directeur général, Amazon Braket. « IonQ est un partenaire de la première heure pour Braket et je suis ravi d’approfondir notre relation, non seulement en fournissant l’accès à leur matériel de dernière génération, mais aussi en lançant pour la première fois la possibilité d’appliquer l’atténuation des erreurs. Couplées aux fonctionnalités de Braket, comme Hybrid Jobs, ces nouvelles capacités ouvrent la voie dans des secteurs comme la finance, les soins de santé, la chimie et la fabrication afin de rechercher de nouveaux algorithmes quantiques et d’explorer des applications à court terme. »

« IonQ Aria offre certaines des meilleures performances algorithmiques du secteur. Nous sommes régulièrement étonnés de ce que nous pouvons faire en utilisant ce système, en particulier lorsqu’il est associé à la plateforme Classiq. Cela fait d’Aria notre plateforme de prédilection pour de nombreux algorithmes et applications gérés par nos utilisateurs », déclare Amir Naveh, cofondateur et CPO chez Classiq, un leader des logiciels quantiques. « Son arrivée sur Amazon Braket profite à l’ensemble de l’écosystème en permettant à plus de pionniers quantiques d’accéder au matériel de pointe d'IonQ, tout en bénéficiant de la flexibilité, de la fiabilité et du choix que Braket offre déjà. »

Aujourd'hui, Airbus, GE Research, Dow Chemistry, Hyundai Motors et l'United States Air Force Research Laboratory ne représentent qu'une poignée d’entreprises et d’agences mondiales utilisant IonQ Aria pour explorer de nouvelles solutions pour leurs industries respectives. Plus tôt cette année, IonQ a annoncé son intention d’investir un milliard USD dans le nord-ouest de la côte pacifique au cours de la prochaine décennie, à commencer par l’ouverture d’un site de fabrication d’informatique quantique de 65 000 pieds carrés juste à côté de Seattle, à Bothell, dans l’État de Washington. En outre, IonQ est également un membre précoce du Northwest Quantum Nexus au côté de partenaires tels qu'AWS, l’Université de l’Oregon, l’Université de Washington, le Pacific Northwest National Laboratory et l’Université d’État de Washington.

Pour plus de détails sur les performances, les capacités et les applications d’IonQ Aria, veuillez consulter le blog ici.

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. est un chef de file de l'informatique quantique qui présente un bilan éprouvé en matière d'innovation et de déploiement. L’ordinateur quantique de la génération actuelle d’IonQ, IonQ Forte, est le dernier d’une gamme de systèmes de pointe, se targuant de 29 qubits algorithmiques, un niveau inégalé sur le marché. Avec des performances record, IonQ a défini ce qu'il estime être le meilleur chemin vers la mise à l'échelle.

IonQ est la seule entreprise dont les systèmes quantiques sont disponibles via le cloud sur Amazon Braket, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que via un accès API direct. IonQ a été créé en 2015 par Christopher Monroe et Jungsang Kim sur la base de 25 années de recherches pionnières. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ionq.com.

Déclarations prospectives d'IonQ

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines des déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique, notamment les termes « anticipe », « s'attend à », « suggère », « envisage de », « considère », « entend », « estime », « cible », « projette de », « devrait », « pourrait », « est susceptible de », « fera », « prévoit », et d'autres expressions similaires, sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations incluent celles liées à la capacité des utilisateurs à accéder à IonQ Aria sur Amazon Braket ; la capacité des utilisateurs à explorer, concevoir et exécuter des algorithmes quantiques plus complexes ; la capacité des utilisateurs à relever certains des défis les plus complexes d’aujourd’hui ; la capacité des utilisateurs à s’assurer que des utilisateurs aux besoins et ressources variés puissent exécuter des charges de travail dans le système quantique le mieux adapté à leurs cas d’utilisation spécifiques ; et la capacité des techniques d’atténuation des erreurs d’IonQ à aider à gérer l’impact des erreurs cohérentes au niveau du circuit. Les déclarations prospectives sont des prévisions, des projections et d'autres déclarations sur les événements futurs qui sont fondés sur les attentes et les hypothèses actuelles et, par conséquent, sont sujets à des risques et à des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient entraîner un écart substantiel entre les événements futurs réels et les déclarations prospectives du présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter : l'adoption par le marché des solutions d'informatique quantique et des produits, services et solutions d'IonQ ; la capacité d'IonQ à protéger sa propriété intellectuelle ; les changements dans les industries compétitives dans lesquelles IonQ évolue ; les modifications des lois et règlements affectant les activités d'IonQ ; la capacité d'IonQ à mettre en œuvre ses plans d'affaires, ses prévisions et d'autres attentes, et à identifier et à concrétiser des partenariats et des opportunités supplémentaires ; et le risque de ralentissements du marché et de l'industrie technologique, y compris, mais sans s'y limiter, en raison de la pandémie de COVID-19 et/ou de la hausse des pressions inflationnistes. La précédente liste de facteurs n'est pas exhaustive. Le lecteur est invité à examiner attentivement les facteurs susmentionnés et les autres risques et incertitudes décrits dans la section « Risk Factors » du rapport trimestriel d'IonQ sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, ainsi que d'autres documents déposés périodiquement par IonQ auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces documents identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient entraîner un écart substantiel entre les événements et les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et IonQ n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. IonQ ne donne aucune garantie que ses attentes se concrétiseront.

