Cet accord consolide les relations public-privé en faveur de la science quantique et des intérêts de la sécurité nationale des États-Unis

IonQ(NYSE: IONQ), leader de l’industrie de l’informatique quantique, a annoncé aujourd’hui une relation élargie avec l’Air Force Research Lab (AFRL) pour déployer deux systèmes d’informatique quantique à ions piégés à base de baryum pour la recherche sur les réseaux quantiques et le développement d’applications.

Cet accord fait suite à l’annonce par IonQ, un an plus tôt, d’un accord avec l’AFRL pour l’accès aux systèmes à ions piégés de l’entreprise, et renforcera la mission de recherche de l’AFRL. Conformément au contrat, IonQ livrera et installera les systèmes sur le site de l’AFRL à Rome, dans l’État de New York.

« L’AFRL enregistre des résultats incroyables dans le domaine des systèmes quantiques à ions piégés pour permettre et développer la technologie quantique américaine, l’innovation réalisée en première ligne par l’industrie apportera des technologies révolutionnaires à nos combattants », a indiqué Michael Hayduk, directeur adjoint du laboratoire de recherche de l’armée de l’air, direction de l’information.

Cette annonce s’inscrit dans le prolongement d’un regain d’activité du gouvernement fédéral américain en faveur du développement de la technologie quantique, avec notamment la création en 2018 par le Congrès de la National Quantum Initiative (NQI), un vaste programme interinstitutionnel qui garantit le financement de la recherche et du développement dans le domaine de la technologie quantique.

« Je salue le travail de l’armée de l’air dans sa volonté de faire progresser la technologie quantique et ses applications dans le cadre de notre sécurité nationale. L’informatique quantique ne manquera pas de changer la donne et de donner naissance à des technologies d’une importance capitale », a indiqué le représentant C.A. Dutch Ruppersberger (D-Md.). « Nous devons impérativement rester à la traîne de la Chine en ce qui concerne les efforts de recherche et de développement visant à améliorer les capacités militaires sur le champ de bataille. Ce partenariat permettra d’exploiter les ressources de l’armée de l’air et les esprits les plus brillants pour faire en sorte que les États-Unis continuent à faire de grands progrès dans le domaine de la technologie quantique, et je suis fier d’avoir contribué à obtenir le financement nécessaire. »

« L’informatique quantique jouera certainement un rôle clé dans l’avenir de notre économie, de notre compétitivité mondiale, de notre sécurité nationale et de bien d’autres choses encore. C’est pourquoi ce fut un plaisir pour moi de soutenir la participation fédérale à ce partenariat public-privé entre l’armée de l’air et IonQ, basée dans le Maryland, afin de faciliter leur travail de construction de systèmes quantiques qui aideront à protéger notre nation contre les menaces de sécurité émergentes. Je continuerai à travailler pour apporter au Maryland des investissements qui permettent à notre État et à notre nation d’être à la pointe des technologies avancées », a indiqué le sénateur Chris Van Hollen (D-Md.).

« À mesure que les systèmes d’IonQ approchent les 64 qubits algorithmiques (#AQ 64) et inaugurent l’ère de l’informatique quantique de niveau entreprise, nous nous engageons à soutenir les intérêts de la nation en matière de sécurité. Ce partenariat favorisera considérablement l’avancement des technologies de défense américaines, car les ordinateurs quantiques deviennent de plus en plus une pièce maîtresse prévalente des piles informatiques nationales », a indiqué Peter Chapman, président-directeur général d’IonQ. « Cet accord avec l’AFRL permettra de faire progresser les communications, les réseaux et l’informatique quantiques, tout en poursuivant notre progression depuis la recherche fondamentale jusqu’au soutien direct des missions de l’agence. »

Au deuxième trimestre 2023, IonQ a franchi le cap des 28 millions de dollars de réservations. Cet accord fait également suite à un contrat que IonQ a signé avec QuantumBasel, basé en Suisse, pour établir un centre de données quantiques européen.

