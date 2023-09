IonQ fournit le chemin le plus viable, pratique et rapide vers l’avantage commercial avec IonQ Forte Enterprise, un ordinateur quantique de 35 #AQ, et IonQ Tempo, qui devrait bénéficier d'une puissance inégalée de 64 #AQ

IonQ (NYSE : IONQ), un chef de file de l’industrie de l’informatique quantique, dévoile aujourd’hui deux nouveaux systèmes visant à doter les entreprises du matériel adéquat pour obtenir un avantage commercial : IonQ Forte Enterprise et IonQ Tempo. Les deux solutions montées en rack sont conçues pour les entreprises et les gouvernements désireux d’intégrer des capacités quantiques dans leur infrastructure existante.

Les entreprises seront en mesure d’exploiter la puissance de quantique directement à partir de leurs propres centres de données, ce qui rendra la technologie beaucoup plus accessible et facile à appliquer aux principaux flux de travail et processus métier. Dans une allocution diffusée en directau Quantum World Congress, IonQ a publié des détails sur ses futurs systèmes montés en rack de qualité entreprise ainsi qu’un aperçu de leur feuille de route produit.

Les annonces d’aujourd’hui comprennent :

IonQ Forte Enterprise apporte l’informatique quantique aux centres de données modernes : avec une performance cible de 35 #AQ, IonQ Forte Enterprise devrait renforcer l’avance d’IonQ en tant que fournisseur de l’ordinateur quantique le plus puissant au monde disponible dans le commerce. IonQ Forte Enterprise est conçu pour résoudre des problèmes informatiques complexes, y compris l’optimisation des processus, l’apprentissage automatique quantique, l’analyse de corrélation et la reconnaissance de modèles. Avec l’annonce d’aujourd’hui, IonQ rationalise ces capacités en un facteur de forme compact facilement déployable dans les infrastructures de centres de données existantes.

IonQ a révélé pour la première fois de nouveaux détails sur son système très attendu 64 #AQ de qualité entreprise, IonQ Tempo. Tempo devrait être un système d'avantage commercial capable de fournir une valeur commerciale substantielle pour les cas d'utilisation actuels. Un système Tempo 64 #AQ dépasserait de loin ce qui peut être simulé avec des ordinateurs et des GPU conventionnels, et fournirait un espace de calcul 536 millions de fois plus grand qu'IonQ Forte Enterprise, une avancée exceptionnelle en termes de puissance de calcul. Mise à jour de la feuille de route technique d'IonQ : IonQ a également fourni un aperçu de sa feuille de route technique, montrant comment la société atteindra ses objectifs commerciaux et techniques décrits dans la dernière téléconférence sur les résultats du T2 2023 . Plus de détails seront publiés lors d'un webinaire en octobre.

« Les capacités quantiques d’aujourd’hui sont souvent limitées par l’accessibilité du système et l’inexactitude à grande échelle. Avec Tempo et Forte Enterprise, IonQ signale à ses partenaires que la technologie quantique peut fonctionner main dans la main avec le matériel existant des centres de données et qu’elle procurera un avantage commercial dans un délai de deux ans », déclare Peter Chapman, CEO et président d’IonQ. « Nous approchons rapidement du point où les ordinateurs quantiques deviendront les outils par défaut pour s’attaquer aux problèmes les plus complexes au monde. IonQ est à l'avant-garde du secteur pour s’assurer de la disponibilité de ses systèmes afin que les entreprises puissent se préparer maintenant à cette nouvelle normalité. »

Les annonces d’aujourd’hui font suite à une autre année de succès commercial et technique pour IonQ. En août, la société a annoncé avoir signé des contrats pour vendre de futurs systèmes à QuantumBasel, basé en Suisse, dans le but de créer un centre de données quantique européen. En outre, la société a annoncé des projets de recherche et des résultats avec un certain nombre de partenaires mondiaux, depuis le développement des premiers modèles de cognition quantique au monde, jusqu’à la pose des fondements pour résoudre les simulations de Monte-Carlo, et même le développement des précurseurs d’un futur réseau quantique.

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. est un chef de file de l'informatique quantique qui présente un bilan éprouvé en matière d'innovation et de déploiement. L’ordinateur quantique de la génération actuelle d’IonQ, IonQ Forte, est le dernier d’une gamme de systèmes de pointe, se targuant de 29 qubits algorithmiques, un niveau inégalé sur le marché. Avec des performances record, IonQ a défini ce qu'il estime être le meilleur chemin vers la mise à l'échelle.

IonQ est la seule entreprise dont les systèmes quantiques sont disponibles via le cloud sur Amazon Braket, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que via un accès API direct. IonQ a été créé en 2015 par Christopher Monroe et Jungsang Kim sur la base de 25 années de recherches pionnières. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ionq.com.

Déclarations prospectives de IonQ

