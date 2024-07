Les piliers d’IonQ en matière de performance, d’évolutivité et de qualité professionnelle permettent à l’entreprise de proposer une meilleure définition de l’approche intégrée inégalée afin d’obtenir un avantage commercial quantique

IonQ (NYSE : IONQ), un chef de file de l’informatique quantique, a récemment dévoilé ses étapes techniques élargies et accélérées pour 2025 au cours d’un webinaire exclusif animé par Peter Chapman, PDG, Dean Kassmann, vice-président directeur de l’ingénierie et de la technologie, et Margaret Arakawa, directrice du marketing. IonQ a expliqué pourquoi elle est la seule entreprise d’informatique quantique à concevoir et à construire les meilleurs ordinateurs quantiques de leur catégorie qui répondent aux exigences de performance, d’évolutivité et de solutions de qualité professionnelle et qui sont essentiels pour offrir aux clients un avantage commercial sans égal.

« Il est impératif que nous abordions simultanément les questions de performance, d’échelle et de solutions quantiques de qualité professionnelle pour obtenir un avantage commercial », a déclaré Peter Chapman, PDG d’IonQ. « Travailler à l’opérationnalisation des trois piliers de l’avantage commercial est une première dans l’industrie qui nous permet de nous distinguer. Alors que les autres entreprises peuvent être extrêmement focalisées sur une seule dimension, nous nous concentrons sur l’ensemble du tableau, afin de garantir que nos solutions d’informatique quantique sont les meilleures de leur catégorie et qu’elles apportent une valeur incomparable à nos clients. »

« En nous basant sur la demande du marché, nous nous sommes engagés sur une voie qu’aucune autre entreprise commerciale d’informatique quantique n’avait empruntée jusqu’ici, et nous sommes déterminés à accélérer notre stratégie d’informatique quantique, comme le démontrent ces objectifs ambitieux », a confié pour sa part Dean Kassmann, vice-président directeur de l’ingénierie et de la technologie chez IonQ. « Notre approche unique combine des opérations à cœur unique de haute performance, un parallélisme multicœur, une modularité, des interconnexions photoniques, une nouvelle technologie et une ingénierie des systèmes, pour proposer des ordinateurs quantiques hautement performants, évolutifs et de qualité professionnelle qui permettent de réaliser des avancées significatives dans divers secteurs d’activité. »

Performance : efficacité améliorée et flexibilité inégalée

L’amélioration des performances est au cœur de la feuille de route technique d’IonQ, et la voie à suivre pour atteindre les objectifs de performance agressifs d’IonQ est claire. La fidélité par rapport à la porte native, les décisions de conception architecturale et la correction des erreurs serviront de leviers pour réaliser ces ambitions. IonQ s’efforce actuellement d’améliorer la performance de la porte native à deux qubits pour la porter à plus de trois 9 (> 99,9 %) en 2025, de nouveaux progrès – rendus possibles par le passage aux qubits de baryum – étant attendus l’année suivante. Des améliorations de performance sont également attendues grâce à des réalisations très efficaces d’algorithmes quantiques, rendues possibles par les architectures à faible va-et-vient et à forte connectivité d’IonQ. Enfin, la combinaison d’une forte fidélité à la porte native et d’une puissante connectivité offre une flexibilité inégalée pour la mise en œuvre de la correction d’erreurs et la réduction des temps de résolution. Avec cette architecture quantique actualisée, IonQ prévoit d’atteindre cinq 9 (99,999 %) en termes de fidélité aux portes logiques à deux qubits d’ici à la fin 2025, ce qui ouvrira la voie à de nouvelles capacités en matière de performance pour les applications.

Évolutivité : une architecture permettant une croissance expansive

IonQ recherche l’évolutivité en même temps que la performance. Le point de focalisation d’IonQ est l’évolutivité à haute performance, et la modularité constitue un élément essentiel de cette stratégie. L’approche d’IonQ en matière d’évolutivité repose sur la prise de décisions techniques et architecturales qui favorisent la performance à un grand nombre de qubits. En outre, la stratégie de mise à l’échelle d’IonQ tire parti du fonctionnement multicœur et des systèmes photoniques interconnectés. La connexion de plusieurs QPU et systèmes quantiques au moyen d’interconnexions photoniques permettra à IonQ de cibler des milliers de qubits physiques à l’avenir. Ces nombres plus élevés de qubits débloqueront de nouvelles solutions et permettront aux développeurs et aux chercheurs de s’attaquer à des problèmes de plus en plus complexes.

Qualité professionnelle : répondre aux besoins du monde réel

L’approche d’IonQ basée sur la qualité professionnelle prépare les systèmes quantiques de l’entreprise à être déployés dans divers secteurs, en se concentrant sur la fabrication, le déploiement et les applications à l’échelle pour les clients. IonQ a déjà formé des partenariats fructueux avec diverses organisations telles que le Naval Research Laboratory (NRL), Airbus et Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) – un centre de recherche fondamentale de renommée internationale –, partenariats qui se concentrent sur les questions d’optimisation, la chimie quantique et d’autres applications importantes du monde réel. En outre, IonQ explore actuellement un nombre croissant d’algorithmes quantiques dans des domaines tels que l’IA, les services financiers et la cybersécurité, renforçant ainsi son engagement en faveur des applications de technologie quantique dans le monde réel.

À l’heure actuelle, IonQ exploite deux centres de données quantiques, l’un au niveau de son siège à College Park, dans le Maryland, et l’autre à Seattle, dans l’État de Washington, que la société a inauguré au début de cette année. IonQ prévoit par ailleurs d’étendre son empreinte dans le courant de cette année, en mettant en ligne son centre de données quantiques à Bâle, en Suisse. Tous ces sites visent à répondre aux besoins des clients d’IonQ.

Cet élan de croissance souligne le leadership d’IonQ dans le secteur de l’informatique quantique ainsi que la forte demande de l’industrie. La stratégie d’entreprise d’IonQ et l’expansion de son infrastructure soulignent sa volonté de dégager des avantages commerciaux en collaborant avec les chefs de l’industrie et en mettant à disposition en avance sur le calendrier sa technologie quantique de pointe bien équilibrée.

Pour en apprendre davantage sur IonQ, sur ses dernières nouveautés en matière de systèmes et sur son développement commercial, rendez-vous sur https://ionq.com/.

