IonQ et Airbus signent un accord de collaboration sur un projet de chargement d'avions utilisant l'informatique quantique

IonQ (NYSE : IONQ), un leader de l’industrie de l’informatique quantique, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Airbus visant à explorer l’application potentielle et les avantages de l’informatique quantique pour les services aéronautiques et l’expérience des passagers. Le projet intitulé Quantum Aircraft Loading Optimization & Quantum Machine Learning sera mis en œuvre sur 12 mois, et se terminera par le développement d’un prototype d’application quantique de chargement des avions, des sessions pratiques de collaboration et de coaching pour les développeurs et ingénieurs d’Airbus, ainsi qu’une exploration des futures intégrations d’ordinateurs quantiques pour Airbus et ses clients.

En réponse à la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement, les entreprises du secteur aéronautique investissent dans les toutes dernières technologies pour comprendre les domaines où l’efficacité peut être améliorée, le chargement de fret étant l’un d’entre eux. Le partenariat d’Airbus avec IonQ constitue la première étape vers le développement d’algorithmes plus intelligents basés sur des ordinateurs quantiques, et pouvant potentiellement conduire à des économies de coûts grâce à une répartition plus optimisée du fret sur les vols. À long terme, Airbus espère utiliser des algorithmes quantiques pour améliorer d’autres domaines du transport aérien, avec notamment une réduction de la consommation de carburant, une meilleure aérodynamique, et des trajectoires optimisées.

« Tandis que l’industrie aéronautique cherche de nouvelles solutions pour faire face à l’impact continu de la pandémie, et surmonter les obstacles de la chaîne d’approvisionnement, nous sommes ravis de collaborer avec Airbus en leur fournissant les outils quantiques et les compétences nécessaires au développement des capacités améliorées de chargement des avions », a déclaré Peter Chapman, président et chef de la direction d’IonQ. « Bien qu’étant au tout début de notre projet qui s’étendra sur un an, les possibilités des solutions quantiques pour aider les constructeurs d’avions à réinventer l’équilibre entre l’expérience des passagers, la production et les performances des avions est ce qui passionne le plus notre équipe concernant l’avenir de l’industrie aéronautique. »

« L’optimisation est essentielle pour que l’aviation puisse atteindre ses objectifs de développement durable », a déclaré Amanda Simpson, vice-présidente du département Recherche et technologie, chez Airbus Americas. « Nous nous réjouissons d’explorer les capacités d’IonQ à utiliser le potentiel des solutions quantiques pour atteindre ces objectifs. »

La collaboration d’aujourd’hui avec Airbus fait suite à l’annonce récente d’IonQ selon laquelle elle a établi ses premières entités internationales dans l’UE et la région EMOA, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles initiatives quantiques avec diverses entreprises, états et gouvernements européens. De plus, Airbus est la toute dernière entreprise mondiale à collaborer et tirer parti des solutions quantiques de pointe, d’IonQ. En début d’année, IonQ s’est associée à Hyundai Motors pour développer des batteries de véhicules électriques plus performantes et jeter les bases de la détection d’objets dans les futurs véhicules. IonQ a également annoncé récemment que son système IonQ Aria, leader de l’industrie, était accessible au public sur Microsoft Azure Quantum, offrant ainsi aux développeurs, chercheurs, ingénieurs et chefs de file du secteur, à travers le monde, un accès à l’informatique quantique via le cloud.

À propos d’IonQ

IonQ, Inc. est un leader dans le secteur de l’informatique quantique, qui a un bilan reconnu en termes d’innovation et de déploiement. IonQ Forte, l’ordinateur quantique de la génération actuelle, d’IonQ, est le tout dernier d’une gamme de systèmes de pointe, où figure notamment IonQ Aria, un système à la pointe de l’industrie, doté de 23 qubits algorithmiques. Outre sa capacité à délivrer des performances record, IonQ a défini ce que la société considère être la meilleure voie à suivre pour se développer à grande échelle. IonQ est la seule entreprise à avoir ses systèmes quantiques disponibles via le cloud sur Amazon Braket, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que via un accès API direct. IonQ a été créée en 2015 par Christopher Monroe et Jungsang Kim sur la base de 25 années de recherches pionnières. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ionq.com.

