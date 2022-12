IonQ et Hyundai Motor Company étendent leur partenariat dans le domaine de l'informatique quantique, poursuivant ainsi leur quête d'innovation dans le secteur automobile

IonQ (NYSE : IONQ), un leader de l'industrie de l'informatique quantique, a annoncé aujourd'hui les prochaines étapes de son partenariat avec Hyundai Motor Company pour développer les véhicules du futur. Hyundai Motor Company et IonQ travailleront au développement, sur les ordinateurs quantiques de IonQ, d'algorithmes de vision par ordinateur quantique permettant de détecter des objets sur des données tridimensionnelles provenant de véhicules autonomes. En outre, les deux entreprises utiliseront les ordinateurs quantiques de pointe d'IonQ pour simuler les réactions électrochimiques de divers catalyseurs métalliques. Ces nouveaux projets s'appuient sur les travaux antérieurs des deux entreprises et renforcent le rôle des ordinateurs quantiques dans le développement des véhicules intelligents et écologiques du futur.

Dans la course au développement des véhicules fiables et autonomes du futur, Hyundai se trouve en première ligne. Dans le cadre des recherches en cours entre IonQ et Hyundai, les deux entreprises appliquent l'apprentissage machine quantique au traitement des images, pendant lequel les images, telles que les panneaux de signalisation routière, sont codées dans un état quantique pour la classification et la détection des objets. Le succès initial de ces premiers projets a conduit Hyundai à poursuivre des recherches conjointes supplémentaires avec IonQ sur un certain nombre de nouvelles techniques. L'analyse des données spatiales et environnementales provenant du lidar et d'autres capteurs, qui pourrait améliorer la compréhension par les véhicules de la nature et de l'emplacement des objets, des personnes et de l'environnement qui les entourent, présente un intérêt particulier dans cette nouvelle entreprise. Les techniques d'apprentissage machine quantique étudiées par IonQ ont montré qu'elles pouvaient apprendre plus rapidement, être plus efficaces pour reconnaître les cas limites, mieux généraliser, apprendre à partir de données à faible résolution ou bruyantes, puis saisir des corrélations complexes avec un nombre de paramètres bien inférieur. Ces avantages techniques profonds peuvent en fin de compte conduire à des décisions plus rapides, plus sûres et plus précises sans intervention de l'utilisateur.

En outre, les efforts antérieurs de Hyundai visant à étudier les composés de lithium et les réactions chimiques impliquées dans la chimie des batteries ont conduit le groupe à élargir son champ d'action actuel et à explorer de nouvelles réactions chimiques de catalyseurs métalliques pour les véhicules du futur. Les connaissances collectives acquises grâce aux simulations quantiques permettront aux ingénieurs de Hyundai de développer des véhicules électriques plus performants à des coûts réduits.

« Le travail continu de IonQ avec Hyundai renforce à la fois notre conviction que la technologie quantique sera le moteur de la prochaine phase d'innovations dans tout le secteur automobile », a déclaré Jungsang Kim, cofondateur et directeur technique de IonQ. « Les véhicules autonomes n'en sont encore qu'à leurs balbutiements, mais les algorithmes dérivés de la technologie quantique que nous testons aujourd'hui ont le potentiel de façonner la commercialisation, l'efficacité et la sécurité de ces systèmes ».

Les projets d'aujourd'hui suivent de près l'annonce récente d'IonQ, qui a obtenu un contrat de 13,4 millions de dollars pour fournir au laboratoire de recherche de l'Armée de l'air américaine (AFRL) un accès à ses systèmes d'ions piégés pour la recherche sur le matériel d'informatique quantique et pour le développement d'algorithmes et d'applications quantiques. D'autres partenariats commerciaux se sont concrétisés ces derniers mois, notamment avec Airbus, GE Research et Goldman Sachs. En outre, le système Aria de IonQ est le système quantique commercial le plus puissant du marché, avec 25 qubits algorithmiques.

Pour d'autres informations sur les récents partenariats commerciaux ou de recherche de IonQ, veuillez consulter les résultats financiers du troisième trimestre 2022 annoncés le 14 novembre 2022.

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. est un leader dans le domaine de l'informatique quantique, qui a fait ses preuves en matière d'innovation et de déploiement. L'ordinateur quantique de génération actuelle de IonQ, IonQ Forte, est le dernier-né d'une série de systèmes de pointe, dont IonQ Aria, un système doté de 23 qubits algorithmique, le plus performant du secteur. Outre des performances record, IonQ a défini ce qu'elle estime être la meilleure voie à suivre pour le développement à grande échelle.

IonQ est la seule entreprise dont les systèmes quantiques sont disponibles dans le cloud sur Amazon Braket, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que via un accès API direct. IonQ a été créée en 2015 par Christopher Monroe et Jungsang Kim sur la base de 25 années de recherches pionnières. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.ionq.com.

