L'accord porte sur le futur déploiement de deux systèmes quantiques d'IonQ à #AQ1 35 et #AQ 64 en Suisse Les systèmes serviront l’industrie européenne, les entités gouvernementales et les instituts de recherche avec un accès local aux systèmes quantiques les plus puissants d’IonQ IonQ ouvrira un centre d’innovation quantique pour l’ensemble de la région EMEA sur le campus uptownBasel à Arlesheim, en Suisse

IonQ (NYSE : IONQ), chef de file de l’informatique quantique, annonce aujourd’hui un partenariat avec le suisse QuantumBasel pour établir conjointement un centre européen de données quantiques. L'opération devrait apporter deux systèmes, un qui sera capable de #AQ 35, suivi d’un autre système capable de #AQ 64, au Center of Competence for Quantum & AI QuantumBasel.

« Il s'agit d'un accord historique pour IonQ et l’industrie quantique », déclare Peter Chapman, CEO et président d’IonQ. « Nous avons trouvé en QuantumBasel un partenaire partageant notre point de vue sur la capacité du quantique à relever les défis les plus complexes du monde. Avec #AQ 35, nous nous attendons à ce que le premier système que nous livrerons à QuantumBasel dépasse les capacités des simulateurs quantiques sur les ordinateurs classiques. Avec #AQ 64, nous croyons que même les meilleurs superordinateurs ne seront plus en mesure de rivaliser en utilisant la simulation quantique complète. Nous anticipons que de nombreuses applications atteignent un avantage quantique à cette échelle, ouvrant ainsi une nouvelle ère informatique. C’est le système que les entreprises attendaient et nous sommes heureux que QuantumBasel se joigne à nous dans cette initiative. »

Pour chaque #AQ supplémentaire, l’espace de calcul utile pour exécuter des algorithmes quantiques double. #AQ 35 est capable d’envisager plus de 34 milliards de possibilités différentes simultanément, et #AQ 64 est capable d’envisager plus de 18 quintillions de possibilités différentes simultanément.

Dans le cadre de cette opération, QuantumBasel offrira à l’écosystème d'uptownBasel, y compris les entreprises, les instituts de recherche, les startups et les universités, un accès direct au système #AQ 35, suivi du système #AQ 64. Avec ces systèmes, IonQ et QuantumBasel anticipent la création de nouvelles applications dans des domaines tels que la logistique, la finance, la pharmaceutique, la chimie et l’IA.

IonQ établira un centre d’innovation quantique pour soutenir la R&D de systèmes de prochaine génération en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). Ce partenariat permettra également à IonQ de servir ses clients européens en dehors du centre de données commun avec QuantumBasel.

« Nous sommes heureux de nous associer à IonQ pour stimuler l’innovation quantique en Suisse et accélérer la résolution de problèmes dans notre écosystème informatique quantique », déclare Damir Bogdan, CEO de QuantumBasel. « Offrir les systèmes d’IonQ à notre entreprise et à nos clients de recherche leur permet d’explorer de nouvelles techniques et approches quantiques. Nous sommes impatients de voir quelles nouvelles avancées seront possibles à mesure que de plus en plus de gens se familiariseront avec la puissance quantique. »

QuantumBasel est le premier centre quantique suisse à usage commercial, intégré au campus d’innovation d'uptownBasel. Le centre est financé par la famille de Thomas Staehelin et Monique Staehelin. Le site de 70 000 mètres carrés offre aux clients et aux chercheurs des ateliers, des sessions de formation et un accès aux systèmes quantiques pour approfondir leur compréhension de l’informatique quantique et promouvoir les applications commerciales. Une équipe d’experts d’entreprises et d’organisations internationales est sur place. Le hub apporte un ensemble diversifié de partenaires, qui sont des leaders dans leurs domaines respectifs, en vue d'une adéquation optimale entre cas d’utilisation et technologie.

« Le déploiement des systèmes IonQ accélérera et améliorera notre recherche de l’innovation quantique, ce qui nous permettra de réaliser de nouvelles avancées », déclare Thomas Staehelin, investisseur et président du conseil d’administration d'uptownBasel. « Par exemple, la biopharmaceutique est un domaine d’intérêt clé pour l’informatique quantique. Le partenariat avec IonQ nous rapproche un peu plus de l’amélioration du processus de découverte de médicaments et de l'exécution complexe des simulations in silico, élargissant ainsi l’accès aux traitements nécessaires pour les maladies aujourd’hui incurables. »

« L’accessibilité quantique est un pilier de l’activité d’IonQ, et nous invitons les partenaires et les utilisateurs potentiels à nous rejoindre et à faire partie intégrante du développement d’algorithmes et d’applications quantiques pour une variété de secteurs pour les années à venir », déclare Noam Zakay, directeur général, IonQ GmbH.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez commencer à utiliser un système IonQ dès aujourd’hui, veuillez nous contacter directement à l’adresse suivante : https://ionq.com/get-access. Suivez toute l'actualité d'IonQ sur notre blog. Pour des informations commerciales complémentaires, veuillez consulter le site web d'IonQ.

À propos d'uptownBasel et d'uptownBasel Infinity

uptownBasel est un campus d’innovation et un centre de compétences international pour l’Industrie 4.0 sur le site historique de Schorenareal à Arlesheim, près de Bâle — connecté avec le monde, ancré en Europe et enraciné à Bâle. Avec l’ouverture du bâtiment 1 et son utilisation par les deux groupes technologiques européens Bouygues et Vinci (Axians et Actemium), le campus a déjà créé 400 nouveaux emplois depuis 2021. Au total, le centre accueillera une centaine d’entreprises, générant jusqu’à 2 500 emplois. Le volume d’investissement s’élève à plus de 500 millions CHF. uptownBasel est rendu possible par la propriété privée de la famille Monique et Thomas Staehelin, et déployé par Fankhauser Arealentwicklungen.

www.uptownbasel.ch

uptownBasel Infinity, filiale détenue en exclusivité par uptownBasel Group, exécute « QuantumBasel », son centre de compétences quantiques et d’IA et le premier hub quantique commercial en Suisse. Un accès optimal au calcul quantique et à haute performance est mis à la disposition des locataires et de l’écosystème d'uptownBasel, notamment des entreprises, instituts de recherche, startups et universités. Avec pour ambition de démocratiser la puissance du quantique en tant que hub neutre, uptownBasel Infinity coopère avec divers partenaires technologiques pour construire des applications et des solutions quantiques. Son CEO, Damir Bogdan, possède plusieurs décennies d’expérience dans les domaines de la technologie, de la stratégie et de la gestion. Il est actif dans la Silicon Valley, conseillant des entreprises en termes d’innovation et de transformation, et siège au conseil d’administration de plusieurs sociétés en Suisse et à l'international.

www.quantumbasel.com

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. est un chef de file de l'informatique quantique qui présente un bilan éprouvé en matière d'innovation et de déploiement. L’ordinateur quantique de la génération actuelle d’IonQ, IonQ Forte, est le dernier d’une gamme de systèmes de pointe, se targuant de 29 qubits algorithmiques, un niveau inégalé sur le marché. Avec des performances record, IonQ a défini ce qu'il estime être le meilleur chemin vers la mise à l'échelle.

IonQ est la seule entreprise dont les systèmes quantiques sont disponibles via le cloud sur Amazon Braket, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que via un accès API direct. IonQ a été créé en 2015 par Christopher Monroe et Jungsang Kim sur la base de 25 années de recherches pionnières. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ionq.com.

Déclarations prospectives de IonQ

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines des déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique, notamment les termes « anticipe », « s'attend à », « suggère », « envisage de », « considère », « entend », « estime », « cible », « projette de », « devrait », « pourrait », « est susceptible de », « fera », « prévoit », et d'autres expressions similaires, sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, celles liées à la capacité d'IonQ à développer et à faire avancer ses ordinateurs quantiques et à atteindre l’échelle ; la capacité d'IonQ à atteindre #AQ 35 et #AQ 64 ; le succès du partenariat entre IonQ et QuantumBasel, y compris la capacité d'accélérer et d’améliorer la poursuite de l’innovation quantique par uptownBasel ; la capacité des systèmes d’IonQ à créer de nouvelles applications dans les domaines de la logistique, de la finance, de la pharmaceutique, de la chimie et de l’IA ; le potentiel du centre d’innovation quantique pour générer de nouvelles recherches et le développement de systèmes de nouvelle génération dans l’ensemble de l’Europe et de l’EMEA ; l’opportunité de marché d’IonQ et sa croissance anticipée ; la stratégie commerciale et la disponibilité d’IonQ ; et les avantages commerciaux pour les clients d’utiliser des solutions d’informatique quantique. Les déclarations prospectives sont des prévisions, des projections et d’autres déclarations sur des événements futurs qui sont fondés sur des attentes et des hypothèses actuelles et, par conséquent, sont sujettes à des risques et à des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, notamment, mais sans s’y limiter : l'adoption par le marché des solutions d’informatique quantique et des produits, services et solutions d’IonQ ; la capacité d’IonQ à protéger sa propriété intellectuelle ; les changements dans les industries concurrentielles dans lesquelles IonQ évolue ; les modifications législatives et réglementaires affectant les activités d’IonQ ; la capacité d’IonQ à mettre en œuvre ses plans d’affaires, ses prévisions et autres attentes, et à identifier et à concrétiser d’autres partenariats et opportunités ; et le risque de ralentissement du marché et de l’industrie technologique, y compris, mais sans s’y limiter, en raison de la pandémie de COVID-19. La liste des facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. Le lecteur est invité à examiner attentivement les facteurs ci-dessus et les autres risques et incertitudes décrits dans la section « Risk Factors » du rapport trimestriel d’IonQ sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2023 et d’autres documents déposés périodiquement par IonQ auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces dépôts identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants susceptibles de provoquer un écart sensible entre les événements et résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et IonQ n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. IonQ ne donne aucune garantie que ses attentes se réaliseront.

1#AQ, ou qubit algorithmique, est un indicateur applicatif pour aider l’industrie dans l’évaluation de l’utilité des ordinateurs quantiques dans des paramètres de monde réel. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre article de blog ici.

