L'entreprise atteint le niveau #AQ 35 avec un an d'avance sur le calendrier, ce qui permet d'exécuter des circuits plus grands et plus complexes sur l'un des systèmes quantiques les plus puissants au monde

IonQ (NYSE : IONQ), leader de l'industrie de l'informatique quantique, a annoncé aujourd'hui avoir atteint son objectif technique de 35 qubits algorithmiques (#AQ) avec une année d'avance sur le planning initial. Cette étape importante a été franchie sur IonQ Forte et a exploité les avantages uniques des ordinateurs quantiques d'IonQ, notamment les ions piégés de haute fidélité et la seule architecture entièrement connectée de l'industrie.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240125293533/fr/

Side view of IonQ Forte EGT (evaporated glass ion trap chip) (Image Courtesy: IonQ)

Grâce à #AQ 35, les systèmes d'IonQ seront plus utiles que jamais pour aborder les applications quantiques, telles que celles liées à l'apprentissage automatique quantique et à la chimie quantique.

« Atteindre notre objectif de performance technique de 2024 un an plus tôt améliore le leadership technique d’IonQ dans le développement des systèmes quantiques les plus puissants et les plus précis disponibles sur le marché », a déclaré Peter Chapman, PDG et président d’IonQ. « IonQ construit des systèmes informatiques quantiques qui peuvent offrir une certaine valeur ajoutée à nos clients en exécutant avec succès les applications qui leur sont chères. Chaque année, nous respectons rigoureusement notre feuille de route et notre objectif de favoriser l’adoption à grande échelle de la technologie quantique commerciale. »

Les résultats de l'entreprise ont été obtenus sur le Forte d'IonQ grâce à des améliorations matérielles et logicielles, notamment l'augmentation du nombre de qubits du système, l'amélioration du matériel de détection optique et le déploiement d'un nouveau compilateur de programmes quantiques optimisé. Des détails techniques supplémentaires sont disponibles dans un article de blog ici et dans un document de recherche à venir.

IonQ a adopté #AQ comme référence technique principale et s'est focalisé sur l'optimisation du système informatique quantique afin d'atteindre les objectifs ambitieux définis dans la feuille de route de l'entreprise. Plus l'#AQ d'un système est élevé, meilleure sera la plus-value commerciale apportée par IonQ à ses clients et partenaires.

La mesure de QA à numéro unique est dérivée des protocoles d'analyse comparative algorithmique établis dans une étude indépendante à l'échelle de l'industrie qui est menée par le Quantum Economic Development Consortium (QED-C). Dans ce benchmark, les circuits les plus complexes, en termes de nombre de qubits et de nombre de portes, déterminent le score #AQ résultant. Avec #AQ 35, IonQ Forte est capable d’envisager plus de 34 milliards de possibilités différentes simultanément.

Des organisations internationales comme QuantumBasel ont déjà acheté le système #AQ 35 d'IonQ. « L’atteinte de la cible #AQ 35 d’IonQ profite à l’ensemble de l’économie quantique, car elle crée de nouvelles opportunités pour des circuits et des algorithmes encore plus complexes », a déclaré Damir Bogdan, PDG de QuantumBasel. « Nous sommes impatients d’utiliser ces nouvelles capacités sur notre campus d’innovation uptownBasel et d’explorer des percées dans des domaines tels que la logistique, la finance, l’industrie pharmaceutique, la chimie et l’intelligence artificielle. »

Les ordinateurs quantiques d’IonQ sont les seuls systèmes disponibles sur les trois principales plateformes cloud – Amazon Braket, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que via un accès direct à l’API. Les clients actuels qui tirent parti des systèmes quantiques d'IonQ sont Airbus, Hyundai Motors, et le laboratoire de recherche de l'armée de l'air des États-Unis.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez commencer à utiliser un système IonQ dès aujourd’hui, veuillez nous contacter directement à cette adresse : https://ionq.com/get-ready.

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. est un leader de l’informatique quantique, avec une expérience éprouvée en matière d’innovation et de déploiement. La génération actuelle d’ordinateurs quantiques d’IonQ, IonQ Forte, est le dernier-né d’une série de systèmes de pointe, doté de 29 qubits algorithmiques, un record dans l’industrie. La technologie innovante de l'entreprise et sa croissance rapide ont été reconnues respectivement dans la liste des prochaines grandes innovations technologiques de Fast Company en 2023 et dans la liste des 500 meilleures technologies™ de Deloitte en 2023. Disponible via tous les principaux fournisseurs de cloud, IonQ rend l'informatique quantique plus accessible et plus impactante que jamais. Pour en savoir plus, visitez le site IonQ.com.

Déclarations prospectives de IonQ

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi sur les échanges de valeurs mobilières de 1934, telle que modifiée. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique, y compris les mots « anticiper », « s’attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l’intention », « estimer », « cibler », « projeter », « devrait », « pourrait », « pourrait », « sera », « prévoir » et d’autres expressions similaires, sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations incluent celles liées à la technologie de l'entreprise qui générera un avantage commercial à l'avenir, la capacité des tiers à mettre en œuvre les offres d'IonQ pour accroître leurs capacités en informatique quantique, l'impact de l'augmentation de la disponibilité des fonctions de support client, les capacités et projets en informatique quantique d'IonQ, l'accès aux ordinateurs quantiques d'IonQ, les améliorations dans la réalisation algorithmique des qubits, ainsi que l'évolutivité et la fiabilité des offres d'informatique quantique d'IonQ. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d’autres déclarations concernant des événements futurs qui sont basées sur des attentes et des hypothèses actuelles et qui, par conséquent, sont soumises à des risques et à des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent matériellement des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter : les changements dans les industries concurrentielles dans lesquelles IonQ opère, y compris le développement de technologies concurrentes ; les changements dans les lois et règlements affectant les activités d’IonQ ; la capacité d’IonQ à mettre en œuvre ses plans d’affaires, prévisions et autres attentes, et à identifier et réaliser des partenariats et des opportunités supplémentaires. Vous devez examiner attentivement les facteurs susmentionnés et les autres risques et incertitudes divulgués dans les documents déposés par la société, y compris, mais sans s’y limiter, ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » du formulaire 10-Q le plus récent de la société, et dans d’autres documents déposés par IonQ de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces documents identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent matériellement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et IonQ n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. IonQ ne donne aucune garantie quant à la réalisation de ses attentes.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240125293533/fr/