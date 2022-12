IonQ présentera les résultats de la recherche sur les véhicules électriques et la disponibilité du dernier système quantique pour Hyundai Motor Company et Airbus lors de la Q2B 2022

IonQ (NYSE : IONQ), un leader de l'industrie de l'informatique quantique, a annoncé aujourd'hui que son équipe de direction scientifique présentera les résultats de son projet de modèle de chimie des batteries avancées avec Hyundai Motor Company lors de la conférence Q2B à Santa Clara, en Californie, du 6 au 8 décembre 2022. Les résultats montrent d'une part, les avantages de l'informatique quantique dans l'étude des composés de lithium impliqués dans les réactions chimiques des batteries de véhicules électriques de prochaine génération et, d'autre part, comment la quantique constitue un outil efficace pour la simulation de la chimie. Le document de recherche complet peut être consulté sur arXiv à l'adresse https://arxiv.org/abs/2212.02482. En outre, IonQ fera le point sur son projet séparé d'apprentissage machine et de reconnaissance d'images avec Hyundai Motor Company, puis annoncera la disponibilité de IonQ Forte pour Hyundai Motor Company et Airbus.

Le mercredi 7 décembre, Sonika Johri, chercheuse principale, en compagnie de Nicole Barberis, directrice technique des partenariats, présenteront une session intitulée : « L'informatique quantique pour l'industrie automobile du futur : reconnaissance d'images et chimie des batteries avec IonQ ». Toutes deux donneront un aperçu de la technologie actuelle et des innovations en matière d'algorithmes quantiques de IonQ avec Hyundai dans les domaines des batteries au lithium et de la vision par ordinateur, avant de se plonger dans les avancées en matière d'applications et les résultats matériels qui illustrent l'avantage quantique anticipé dans ces domaines. Ces investissements tournés vers l'avenir sont des éléments clés de la stratégie de Hyundai visant à élaborer des solutions de mobilité pour un avenir intelligent et durable.

Lors de la conférence, IonQ annonce également la disponibilité de IonQ Forte pour Hyundai et Airbus, pour lesquels le système sera utilisé dans la recherche en chimie et les travaux d'apprentissage machine de Hyundai, ainsi que dans le projet d'optimisation du chargement des cargaisons d'Airbus annoncé cet automne. IonQ Forte comporte 32 qubits parfaits connectés entre eux et permet de tester des algorithmes quantiques à des échelles beaucoup plus grandes, ouvrant la voie à une modélisation plus réaliste des applications quantiques réelles dans de nombreux secteurs. Grâce à la connectivité totale entre les qubits, les développeurs d'applications quantiques peuvent écrire des programmes quantiques plus efficaces. Pour plus d'informations sur IonQ Forte, veuillez consulter le site https://ionq.com/quantum-systems/forte.

Lors d'une session séparée, le mardi 6 décembre, Luning Zhao, chercheur principal en applications quantiques chez IonQ, et Carl Dukatz, responsable mondial du programme quantique chez Accenture, feront le point sur les travaux menés par IonQ et Accenture pour accélérer l'expérimentation commerciale de l'informatique quantique dans les entreprises du monde entier et dans tous les secteurs. Les deux orateurs souligneront la valeur de l'informatique quantique dans la lutte contre la pollution aux PFAS dans le monde, en proposant de nouvelles solutions potentielles pour l'assainissement de l'environnement grâce à la simulation quantique des liaisons moléculaires.

Ces sessions suivent de près les présentations de IonQ au Quantum World Congress, un autre événement majeur du secteur, pendant lequel le cofondateur et chercheur en chef Chris Monroe a présenté deux sessions sur le rôle de la technologie quantique pour le gouvernement américain et son importance pour la sécurité nationale et le leadership technologique mondial de l'Amérique. IonQ a également annoncé récemment la signature d'un contrat de 13,4 millions de dollars avec le laboratoire de recherche de l'Armée de l'air américaine afin de lui donner accès à des systèmes d'ions piégés pour la recherche et le développement de matériel informatique quantique. Pour plus d'informations sur les partenariats fédéraux et commerciaux de IonQ, visitez le stand de l'entreprise, le stand n° G6 à la conférence Q2B.

IonQ, Inc. est un leader dans le domaine de l'informatique quantique, qui a fait ses preuves en matière d'innovation et de déploiement. L'ordinateur quantique de génération actuelle de IonQ, IonQ Forte, est le dernier-né d'une série de systèmes de pointe, dont IonQ Aria, un système doté de 23 qubits algorithmique, le plus performant du secteur. Outre des performances record, IonQ a défini ce qu'elle estime être la meilleure voie à suivre pour le développement à grande échelle.

IonQ est la seule entreprise dont les systèmes quantiques sont disponibles dans le cloud sur Amazon Braket, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que via un accès API direct. IonQ a été créée en 2015 par Christopher Monroe et Jungsang Kim sur la base de 25 années de recherches pionnières. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.ionq.com.

