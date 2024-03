La collaboration entre le Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) et IonQ permet d’envisager comment les technologies quantiques pourraient être utilisées pour résoudre certains des problèmes les plus complexes auxquels sont confrontés les aéroports du monde entier

IonQ (NYSE : IONQ), un chef de file de l’informatique quantique, a annoncé aujourd’hui les premiers résultats de ses travaux menés avec le Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), un centre de recherche allemand axé sur la science fondamentale, pour soumettre des problèmes d’optimisation combinatoire à IonQ Aria. Les résultats montrent que l’informatique quantique pourrait être une solution plus efficace que l’informatique classique traditionnelle lorsqu’il s’agit de résoudre des équations à variables multiples dans certains environnements denses et animés comme les aéroports.

IonQ a collaboré avec des chercheurs du DESY pour étudier comment mieux arriver à une meilleure adéquation entre les portes des aéroports et les vols entrants et sortants. Plus précisément, IonQ et le DESY souhaitaient réduire le temps passé par les voyageurs passant les portes d’arrivée et d’embarquement, ainsi que le temps d’immobilisation des avions aux portes avant le redécollage, tout en augmentant le nombre d’avions faisant l’objet d’un entretien chaque jour au niveau d’une porte d’embarquement. Cette approche novatrice utilise le « codage logarithmique-linéaire » pour exécuter des algorithmes d’optimisation des portes de vol sur IonQ Aria. Dans un exemple, l’équipe a montré comment alterner au mieux neuf vols au niveau de quatre portes (avec jusqu’à 36 variables au total) en utilisant IonQ Aria. IonQ prévoit d’exécuter les futurs algorithmes sur IonQ Forte et IonQ Tempo, en appliquant des équations suffisantes pour couvrir les besoins d’optimisation d’un aéroport européen local.

« Les résultats de nos travaux effectués avec le DESY sont révélateurs de la valeur réelle que les ordinateurs quantiques peuvent apporter lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes d’optimisation en prenant en compte de dizaines de scénarios possibles », a déclaré Peter Chapman, président et chef de la direction d’IonQ. « Les problèmes d’optimisation sont omniprésents dans tous les secteurs, y compris la fabrication, la logistique, la finance, l’industrie pharmaceutique, et d’autres. L’informatique quantique offre aux entreprises une formidable opportunité d’innover pour résoudre ces problématiques et rester à la pointe de l’innovation, tout en s’attaquant à des problèmes jusqu’ici considérés comme insolubles. »

« Nous sommes ravis de notre collaboration avec l’équipe d’IonQ et des premiers résultats que nous avons obtenus en soumettant des problèmes d’affectation quadratique au matériel quantique d’IonQ », a confié pour sa part le Dr Karl Jansen, directeur du Center for Quantum Technology and Applications (CQTA) du DESY. « Les enseignements que nous avons recueillis peuvent s’appliquer facilement à d’autres disciplines de recherche et à d’autres industries, où la présence de variables multiples crée des problèmes trop complexes pour être traités par les systèmes classiques. »

Une prépublication expliquant les recherches d’IonQ et du DESY est disponible ici, et le rapport final devrait être publié dans les prochains mois. Un résumé de ces résultats est également disponible sur le blog d’IonQ ici.

Ces résultats de recherche constituent la dernière contribution en date d’IonQ pour soutenir le développement d’applications quantiques destinées l’industrie aérienne. En 2022, IonQ et Airbus se sont associés dans le cadre d’un projet visant à développer des algorithmes plus intelligents basés sur les ordinateurs quantiques pour assurer un chargement et une distribution plus efficaces du fret et réaliser ainsi des économies. En outre, Hyundai Motors et Thompson Machinery ont mis en place un partenariat avec IonQ pour développer des applications quantiques destinées à divers cas d’utilisation, comme la reconnaissance d’images dans les véhicules autonomes et la maintenance prédictive pour les engins de construction.

