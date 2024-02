Iovance Biotherapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique qui commercialise des thérapies par cellules T autologues pour traiter les cancers à tumeurs solides. Elle développe et délivre des thérapies à base de lymphocytes infiltrant les tumeurs (TIL) pour les patients atteints de cancers à tumeurs solides. Son principal produit candidat, lifileucel, est développé dans le mélanome avancé, métastatique ou non résécable, ainsi que dans d'autres indications. Lifileucel est étudié dans deux cohortes consécutives dans le cadre d'un essai clinique portant sur des patients atteints de mélanome avancé après une thérapie anti-PD-1, y compris dans une cohorte pivot définie de manière prospective. La société a lancé un essai clinique de phase III de lifileucel en association avec le pembrolizumab, TILVANCE-301. La société poursuit également des stratégies d'enregistrement pour lifileucel dans le cancer du col de l'utérus avancé et pour sa thérapie TIL, LN-145, dans le cancer du poumon non à petites cellules métastatique. Sa première thérapie TIL génétiquement modifiée et inactivée par PD-1, IOV-4001, fait l'objet d'un essai clinique de phase I/II, IOV-GM1-201.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale