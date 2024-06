Iovance Biotherapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société développe et fournit des thérapies à base de lymphocytes infiltrant les tumeurs (TIL) pour les patients atteints de cancers à tumeurs solides. Son principal produit candidat, Amtagvi (lifileucel), est une immunothérapie par cellules T autologues dérivées de la tumeur, indiquée pour le traitement des patients adultes atteints de mélanome non résécable ou métastatique, précédemment traités par un anticorps bloquant PD-1 et, en cas de mutation BRAF V600 positive, par un inhibiteur BRAF avec ou sans inhibiteur MEK. La société commercialise également Proleukin (aldesleukin), un produit à base d'interleukine-2, ou IL-2, utilisé dans le schéma thérapeutique Amtagvi. Son pipeline de développement comprend des essais multicentriques de thérapies cellulaires TIL dans d'autres contextes de traitement de cancers à tumeurs solides. Amtagvi et Proleukin font partie d'un schéma thérapeutique qui comprend également la lymphodéplétion. La société développe également des thérapies de nouvelle génération utilisant les cellules TIL, telles que la thérapie cellulaire TIL génétiquement modifiée.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale