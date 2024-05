IP Group plc est un investisseur scientifique en phase de démarrage basé au Royaume-Uni. La société développe et soutient diverses entreprises dans les domaines des technologies profondes (deeptech), des sciences de la vie et des technologies propres (cleantech). Ses segments comprennent l'investissement en capital-risque : sciences de la vie, l'investissement en capital-risque : deeptech, l'investissement en capital-risque : cleantech, l'investissement en capital-risque : autres et la gestion de fonds pour le compte de tiers. Ses investissements dans les sciences de la vie sont axés sur un avenir plus sain, avec pour objectif de guérir et de prévenir les maladies plutôt que de se contenter de traiter les symptômes, et de vivre plus sainement - et non plus seulement plus longtemps. Ses investissements dans les technologies profondes sont axés sur quatre sous-secteurs technologiques qui s'appuient sur des besoins sociétaux et des tendances macroéconomiques à l'échelle mondiale. Sa plateforme de technologies propres, Kiko Ventures, investit dans des actifs qui répondent au défi climatique mondial, en ciblant les innovateurs qui créent des solutions technologiques évolutives en matière de climat. Ses filiales comprennent Parkwalk Advisors Limited et IP2IPO Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds