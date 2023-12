IP Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui développe et soutient des entreprises dans les domaines des technologies profondes, des sciences de la vie et des technologies propres. Les segments de la société comprennent l'investissement en capital-risque : Sciences de la vie, dont Oxford Nanopore, Investissement en capital-risque : Deeptech, Investissement en capital-risque : Cleantech, Investissement en capital-risque : Autres, et Gestion de fonds de tiers. L'équipe Deeptech concentre ses investissements sur quatre sous-secteurs technologiques sous-tendus par les besoins sociétaux mondiaux et les tendances macroéconomiques. Sa plateforme Cleantech, Kiko Ventures, investit dans des actifs qui répondent au défi climatique mondial, en ciblant les innovateurs qui créent des solutions technologiques climatiques évolutives. Son portefeuille de sciences de la vie vise à guérir et à prévenir les maladies plutôt qu'à simplement traiter les symptômes. Le portefeuille de la société comprend Akamis Bio, Crescendo Biologics, Artios Pharma, First Light Fusion, Istesso, Featurespace, Hinge Health, Mission Therapeutics, et d'autres.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds