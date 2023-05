Le directeur financier d'Alphawave IP quitte ses fonctions après la publication des résultats annuels

(Alliance News) - Alphawave IP Group PLC a déclaré que le directeur financier Daniel Aharoni a démissionné immédiatement, suite à la publication de ses résultats annuels vendredi.

Le fournisseur de technologies de connectivité pour les centres de données, les véhicules autonomes et d'autres utilisations, basé à Londres, a indiqué qu'il avait annoncé plus tôt en mai la démission de M. Aharoni en tant que directeur financier et directeur exécutif après la publication des résultats annuels de l'entreprise.

Alphawave est actuellement à la recherche du successeur de M. Aharoni. Dans l'intervalle, Christian Bowsher, directeur principal des finances chez Alphawave Semi, assurera la fonction de directeur financier par intérim.

Vendredi, la société a déclaré que son bénéfice avait diminué l'année dernière malgré l'augmentation de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, mais elle a réitéré ses perspectives pour 2023, à moyen et à long terme, y compris son objectif de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires au cours des deux prochaines années.

Alphawave a déclaré que le bénéfice avant impôt pour 2022 était de 17,2 millions USD, en baisse de 26% par rapport aux 23,1 millions USD en 2021. Après impôts, il est passé d'un bénéfice de 9,4 millions USD l'année précédente à une perte de 1,1 million USD.

Les résultats annuels avaient été retardés à deux reprises, pour donner plus de temps utile à son auditeur externe.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements a augmenté de 26 %, passant de 39,2 millions USD l'année précédente à 49,3 millions USD. Les recettes ont plus que doublé, passant de 89,9 millions USD à 185,4 millions USD.

Cependant, les dépenses d'Alphawave ont également augmenté de manière substantielle. En particulier, le coût des ventes a explosé, passant de 5,2 millions d'USD à 60,8 millions d'USD, ce qui a fait chuter la marge brute de 94 % à 67 %.

Cela "reflète principalement les coûts de fabrication de silicium et les coûts de développement de silicium personnalisé, ainsi que les commissions de vente et de revente sur les ventes de propriété intellectuelle", a expliqué la société.

Par ailleurs, les dépenses de recherche et de développement ont plus que doublé, passant de 29,4 millions d'USD à 69,4 millions d'USD. Les frais généraux et administratifs ont plus que triplé, passant de 5,4 millions USD à 17,2 millions USD, tandis que les frais de vente et de marketing sont passés de 1,3 million USD à 4,6 millions USD.

Alphawave n'a déclaré aucun dividende pour 2022, comme l'année précédente. Elle n'a pas l'intention de verser de dividendes à court ou à moyen terme.

Alphawave a réaffirmé ses perspectives pour 2023, communiquées pour la première fois à la mi-janvier. Elle s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 340 et 360 millions de dollars, avec un Ebitda ajusté d'environ 87 millions de dollars.

Les perspectives à moyen et long terme d'Alphawave restent également inchangées. Elles prévoient un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars et une marge d'Ebitda ajustée d'environ 30 % en 2025.

"Dans un contexte économique incertain, les marchés de l'infrastructure numérique sont restés solides. Nos marchés principaux ont continué à offrir des opportunités de croissance convaincantes", a commenté Tony Pialis, directeur général.

"Malgré un environnement macroéconomique incertain et des marchés financiers difficiles, nos clients continuent d'investir dans des technologies de pointe. Cet investissement constitue une base solide à partir de laquelle nous cherchons à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires et les autres parties prenantes. J'envisage l'avenir avec confiance".

Les actions d'Alphawave IP restent suspendues et ont été négociées pour la dernière fois à 101,40 pence le 2 mai.

Par Tom Budszus et Emma Curzon, journalistes d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.