Le groupe IP devient déficitaire en 2022 en raison d'une variation de la juste valeur ; il augmente la rémunération

(Alliance News) - IP Group PLC a annoncé mercredi qu'il était devenu déficitaire en 2022, ses investissements ayant perdu de la valeur.

La société de commercialisation de la propriété intellectuelle basée à Oxford, en Angleterre, est passée d'un bénéfice de 454,6 millions de livres sterling en 2021 à une perte avant impôts de 343,5 millions de livres sterling. Le groupe IP a enregistré une variation négative de 303,4 millions de livres sterling de la juste valeur des investissements en actions et en titres de créance, contre une variation positive de 415,9 millions de livres sterling un an plus tôt.

La valeur nette d'inventaire par action du groupe IP au 31 décembre a diminué de 20 %, passant de 167,0 pence l'année précédente à 132,9 pence.

"Au cours de l'année 2022, nous avons ajusté notre appétit pour l'investissement afin de refléter les nouvelles réalités de l'économie et du marché, en investissant moins que ce que nous avions prévu d'investir au début de l'année", a déclaré le groupe IP.

La société a recommandé un dividende final de 0,76 pence par action. Cela porte le dividende total à 1,26 pence, contre 1,20 pence en 2021.

Pour ce qui est de l'avenir, IP Group a noté que le soutien à la recherche et au développement fondés sur la science est une priorité essentielle du gouvernement britannique en raison du vieillissement de la population du pays.

Le président Douglas Flint a déclaré : "Nous entrons dans l'année 2023 avec un plan d'action clair pour tirer parti des succès passés de notre portefeuille en investissant dans une gamme d'opportunités d'investissement qui arrive à maturité et qui est passionnante. Nous avons la capacité financière, la discipline d'allocation du capital et le talent humain nécessaires pour réussir".

Les actions d'IP Group étaient en baisse de 4,4 %, à 58,90 pence l'unité, mercredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.