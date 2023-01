Oxbotica, société du portefeuille d'IP Group, lève 115 millions de GBP

(Alliance News) - IP Group PLC a déclaré mercredi que sa société de portefeuille Oxbotica Ltd avait levé 115 millions de livres sterling lors d'un tour d'investissement de série C.

La société de commercialisation de la propriété intellectuelle basée à Oxford, en Angleterre, a déclaré qu'Oxbotica avait obtenu des investissements de la part de nouveaux et actuels actionnaires mondiaux, dont Ocado Group PLC, Tencent Holdings Ltd et ENEOS Innovation Partners LLC.

Oxbotica, une société de logiciels pour véhicules autonomes basée à Oxford, en Angleterre, utilisera le financement pour pousser son expansion géographique mondiale et "accélérer le déploiement de son système d'exploitation d'autonomie révolutionnaire dans des domaines où il existe à la fois un besoin urgent et un potentiel d'expansion, tels que l'agriculture, les aéroports, l'énergie, la livraison de marchandises, l'exploitation minière et le transport partagé de passagers", a déclaré IP Group.

La société a déclaré que sa plateforme cleantech, Kiko Ventures Ltd, a soutenu le tour d'investissement, tandis que IP Group a engagé 4,2 millions de livres sterling dans le financement. Parkwalk Adivsors Ltd, le gestionnaire de fonds EIS détenu à 100 % par IP Group, a également investi 9,9 millions de GBP dans Oxbotica à ce jour. Au 30 juin, IP Group détenait une participation de 14,3 % dans Oxbotica.

À la suite du dernier tour d'investissement, IP Group a déclaré qu'Oxbotica avait levé environ 186 millions de GBP à ce jour.

Jamie Vollbracht, partenaire fondateur de Kiko Ventures, a déclaré : "De manière cruciale, Oxbotica déploie des solutions dans des applications où il existe un besoin d'autonomie aujourd'hui. Les avantages systémiques de ces solutions d'autonomie, et la façon dont elles amélioreront radicalement l'avenir des transports, ne doivent pas être sous-estimés !"

Les actions d'IP Group étaient en hausse de 3,2% à 61,70 pence par action mercredi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.