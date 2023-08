IP Rings Ltd. est une entreprise indienne spécialisée dans les accessoires automobiles. La société est engagée dans la fabrication de composants de moteurs et de transmissions. Elle opère dans un seul secteur d'activité, à savoir la fabrication et la vente de composants automobiles, notamment des segments de piston, des engrenages différentiels, des roues polaires et d'autres composants de transmission. Ses secteurs géographiques comprennent l'Inde, les États-Unis, la Thaïlande et le reste du monde. Ses filiales comprennent Addison & Company Limited, George Oakes Limited, India Pistons Limited, IP Pins & Liners Limited, Sri Rama Vilas Service Limited, Tractors & Farm Equipment Limited, Associated Printers (Madras) Pvt Limited, Speed-A-Way Pvt Limited, Bimetal Bearings Limited et The Madras Advertising Company Pvt Limited.