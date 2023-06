IperionX produira des composants en titane pour Ford Motor Company

IperionX Limited (NASDAQ:IPX, ASX: IPX) a convenu d’un Scope of Work (« SoW ») pour la fourniture de composants en titane pour Ford Motor Company (« Ford », NYSE: F) utilisant le titane exclusif 100 % recyclé et bas carbone d’IperionX. Ford et IperionX ont uni leurs forces pour concevoir, tester et à fabriquer une série de composants en titane de haute qualité pour les futurs véhicules de production Ford Performance.

Ford Performance est la division haute performance et course de Ford Motor Company, bien connue pour sa gamme de voitures de performance de premier plan comme le Raptor F150, le Bronco Raptor, la Mustang Mach 1 et la Shelby GT500. L’objectif de Ford est d’être le seul constructeur s’aligner en Formule 1, aux 24 heures du Mans avec la Mustang GT3, en WRC avec le M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1, à la Baja 1000 avec le Ranger Raptor et le Bronco, et en NASCAR et Supercars avec Mustang.

Ce SoW de Ford suit un programme détaillé d’essais de qualité et de résistance du titane circulaire bas carbone d’IperionX. Les divisions développement durable et matériaux de pointe de Ford ont effectué une série de procédures d’essai pour vérifier que le titane d’IperionX dépassait les exigences des normes d’ASTM International.

Les composants en titane sont sur le point de subir une « étude de finition » complète pour évaluer une gamme de finitions de surfaces potentielles des pièces. Les connaissances acquises grâce à ce SoW orienteront la conception finale, ainsi que les coûts unitaires, pour une gamme de composants en titane bas carbone pour les véhicules de production Ford Performance.

Les pièces automobiles en titane sont remarquables pour leur rapport résistance/poids supérieur, leur résistance élevée à la corrosion, leur durabilité exceptionnelle et, caractéristique exclusive des technologies d'IperionX, leur recyclabilité durable en fin de vie du produit. Les technologies propriétaires d’IperionX présentent des avantages significatifs en matière de durabilité, qui sont essentiels pour une chaîne d’approvisionnement du titane pour l’automobile qui soit entièrement circulaire et bas carbone. Autant d’attributs qui ne peuvent être obtenus avec aucun autre procédé de production de titane commercial connu.

Ford a récemment rejoint la First Movers Coalition, une initiative mondiale visant à utiliser le pouvoir d'achat et les chaînes d'approvisionnement pour favoriser des technologies innovantes de matériaux industriels propres. La First Movers Coalition tire parti du pouvoir d'achat collectif de plus de 50 entreprises fondatrices, telles que Volvo, Airbus, Apple, Amazon et Microsoft, pour envoyer un signal de demande clair, nécessaire pour booster les technologies émergentes essentielles pour la transition vers le zéro émission nette.

Anastasios (Taso) Arima, PDG d'IperionX, déclare :

« Ford s’est engagé à parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050. Nous sommes fiers de nous associer à Ford pour accélérer le déploiement d'une chaîne d'approvisionnement en titane durable et circulaire pour le marché automobile mondial.

Notre titane bas carbone, fabriqué exclusivement en titane 100 % recyclé, peut améliorer considérablement les chaînes d'approvisionnement de l'industrie automobile grâce aux composants en titane haute résistance qui sont presque deux fois plus légers que l'acier.

IperionX est en train de réimplanter une chaîne d'approvisionnement en titane moins coûteuse et plus durable aux États-Unis, passant d'une chaîne d'approvisionnement linéaire à une chaîne d'approvisionnement en titane circulaire et bas carbone, et recyclant les rebuts de titane pour fabriquer des composants en titane haute performance et bas carbone. Nous sommes heureux que Ford se soit associé à nous pour améliorer les chaînes d'approvisionnement de l'industrie automobile et faire évoluer notre activité de titane circulaire bas carbone. »

À propos d'IperionX

La mission d’IperionX est d’être le premier développeur de titane bas carbone pour les industries avancées telles que l’espace, l’aéronautique, les véhicules électriques et l’impression 3D. IperionX détient une option exclusive pour l’acquisition de technologies de pointe pour la fabrication de produits en titane bas carbone et entièrement circulaires. IperionX produit des poudres de titane à partir de rebuts de titane sur son site pilote opérationnel dans l’Utah et prévoit d'étendre sa production sur un site de démonstration de titane en Virginie. IperionX détient une participation de 100 % dans le projet Titan, qui possède la plus grande ressource conforme JORC de titane, de terres rares et de sables minéraux riches en zircon des États-Unis.

