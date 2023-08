IPG Photonics Corporation développe, fabrique et vend des lasers à fibre, des amplificateurs à fibre et des lasers à diode qui sont utilisés pour diverses applications, principalement dans le traitement des matériaux. Le portefeuille de solutions laser de la société est utilisé dans le traitement des matériaux, la médecine et les applications avancées. Elle conçoit et fabrique des composants utilisés dans ses produits finis, des diodes semi-conductrices aux préformes de fibre optique, en passant par les lasers à fibre finis et les amplificateurs. Elle fabrique des produits complémentaires utilisés avec ses lasers, notamment des câbles de distribution optique, des coupleurs de fibres, des commutateurs de faisceaux, des têtes de traitement optique, des capteurs en ligne et des refroidisseurs. Elle propose des systèmes basés ou non sur le laser pour certains marchés et applications. Elle vend ses produits aux fabricants d'équipements d'origine (OEM), aux intégrateurs de systèmes et aux utilisateurs finaux. Elle commercialise ses produits à l'échelle internationale, principalement par l'intermédiaire de sa force de vente directe. Ses installations de production sont situées aux États-Unis, en Allemagne, en Russie et en Biélorussie.

Secteur Equipements et pièces électroniques