IPH Limited est une société holding basée en Australie qui fournit des services de propriété intellectuelle. La société offre une gamme de services et de produits de propriété intellectuelle à une clientèle diversifiée comprenant des entreprises, des multinationales, des universités, des organismes de recherche du secteur public, des associés étrangers et d'autres entreprises et particuliers. La société opère à travers quatre segments : Intellectual Property Services Australia & New Zealand ; Intellectual Property Services Asia ; Intellectual Property Services Canada et Adjacent Businesses. Elle exploite un groupe international de services de propriété intellectuelle, composé d'un réseau de cabinets membres travaillant dans neuf juridictions de propriété intellectuelle et desservant plus de 25 pays. Le groupe comprend les cabinets de propriété intellectuelle AJ Park, Griffith Hack, Pizzeys, Smart & Biggar, Spruson & Ferguson et le fournisseur de services de propriété intellectuelle en ligne Applied Marks.