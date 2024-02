iPower Inc. est un détaillant et fournisseur en ligne de produits de consommation pour la maison, le jardin et les animaux de compagnie, axé sur la technologie et les données, ainsi qu'un fournisseur de services de commerce électronique pour les produits et les marques de tiers. La société propose des milliers d'unités de stockage de ses propres marques ainsi que d'autres marques par l'intermédiaire de ses partenaires de distribution en ligne et de ses sites Web, www.zenhydro.com et www.simpledeluxe.com. Elle propose des produits essentiels dans les catégories hydroponique, jardinage, articles pour la maison et pour animaux. Ses propres produits, commercialisés sous les marques iPower et Simple Deluxe, comprennent des articles hydroponiques, des ventilateurs, des étagères, des articles pour animaux de compagnie et des produits pour la vie en plein air. La société exploite des centres d'exécution de 121 000 pieds carrés à Los Angeles, en Californie, et un centre d'exécution d'environ 99 000 pieds carrés à Rancho Cucamonga, en Californie. Elle dispose d'une clientèle diversifiée, composée d'entreprises commerciales et de particuliers.

Secteur Internet