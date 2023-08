iPower, Inc, anciennement BZRTH, Inc, est un fournisseur d'équipement hydroponique en ligne. La société possède et exploite le site Web de vente au détail www.zenhydro.com où elle vend plus de 23 000 unités de gestion des stocks (UGS) et de multiples produits, qui permettent aux clients de cultiver des légumes, des fruits et des fleurs, ainsi que d'autres plantes, y compris du cannabis. Elle loue plus de 72 000 pieds carrés de surface de plancher dans deux centres d'exécution juste à l'extérieur de Los Angeles, en Californie. La société vend également ses produits par le biais de canaux de distribution tiers, notamment Amazon, eBay et Walmart. La société propose environ 3 000 produits de marque de distributeur commercialisés sous les marques iPower et Simple Deluxe, notamment des ventilateurs d'extraction pour le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), des ventilateurs en ligne avec filtres à charbon, des tentes de culture hydroponique résistantes à l'eau, des systèmes d'éclairage de culture, des machines à tailler, des pompes et de nombreux autres articles liés à l'hydroponie.

