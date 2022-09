Ipsen : On profitera du trading range pour se positionner 27/09/2022 | 08:28 achat En attente

Cours d'entrée : 93€ | Objectif : 100€ | Stop : 89.5€ | Potentiel : 7.53% Le retour des cours à proximité de la borne basse d'un trading range confère un bon timing à l'ouverture de positions haussières sur le titre Ipsen.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 100 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

