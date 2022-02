Ipsen : AlphaValue relève sa recommandation

AlphaValue a annoncé hier soir avoir relevé sa recommandation sur Ipsen, qui passe à 'accumuler' contre 'alléger' jusqu'à présent, avec un objectif de cours toutefois maintenu à 108 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant salue notamment les résultats 'prometteurs' récemment dévoilés par le groupe biopharmaceutique français.



'Au-delà d'une fin d'année 2021 solide, des perspectives encourageantes et les bons progrès réalisés sur plusieurs projets de médicaments en cours nous poussent à revoir à la hausse nos prévisions de résultats', explique-t-il.



Le cabinet parisien souligne cependant que la nécessité de renforcer les dépenses de recherche et développement (R&D) conjuguée à l'impact de l'érosion des ventes de Somatuline le conduisent toujours à anticiper une 'normalisation' des marges bénéficiaires du laboratoire.



