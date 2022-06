Ipsen : Morgan Stanley réduit son objectif de cours

Morgan Stanley a réitéré jeudi sa recommandation 'sous-pondérer' sur Ipsen, tout en abaissant son objectif de cours de 90 à 80 euros, afin notamment d'intégrer des perspectives jugées moins favorables concernant Somatuline, le produit-phare du groupe biopharmaceutique français.



L'intermédiaire déclare s'attendre à ce que la version générique de l'anti-tumoral produite par l'indien Cipla continue à prendre des parts de marché au médicament d'Ipsen.



C'est déjà le cas en Europe, poursuit-il, où l'apparition de biosimilaire touche aussi Sandostatin, le traitement des hémorrhagies mis au point par le laboratoire, avec un effet pénalisant sur les prix.



L'analyste met également en évidence un certain nombre de 'risques' associés aux catalyseurs censés animer la seconde moitié de l'année, précisant ne voir que 30% de chances pour que palovarotene, son traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive, soit approuvé aux Etats-Unis.



