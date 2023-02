Ipsen : Oddo relève son objectif de cours

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Ipsen, Oddo BHF relève son objectif de cours de 102 à 115 euros (soit un potentiel de hausse de 9%), après avoir factorisé ses nouvelles projections pour le laboratoire pharmaceutique français.



'Nous voyons bien l'effet du renforcement du pipeline rendu possible par la nouvelle stratégie, mais nous redoutons la perte de vitesse de Somatuline et son effet encore non compensé par les autres produits, à court terme, sur les marges', affirme l'analyste.



Selon lui, les multiples sont modestes, mais ils reflètent avant tout la menace générique qui n'a jamais été aussi significative. 'Ce profil de transition/préparation nous invite à la prudence, même si Ipsen guide habituellement prudemment', conclut-il.



