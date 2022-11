Ipsen : UBS réitère son conseil après les résultats d'un essai

Ipsen a annoncé que son essai NAPOLI 3 de phase III pour Onivyde dans le schéma thérapeutique NALIRIFOX, a atteint le critère d'évaluation principal de survie globale, démontrant une amélioration clinique et statistique significatives.



Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 107 E.



' Le succès de NAPOLI-3 pour Onyvide dans le cancer du pancréas de première ligne est conforme à nos attentes. Cependant, nous pensons que le potentiel est peut-être plus faible que certains ne le croient ' indique UBS.



Ipsen prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA américaine pour Onivyde. Les résultats de l'essai clinique seront présentés à l'occasion d'une prochaine conférence médicale.



