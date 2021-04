Ipsen : Deutsche Bank initie à 'conserver'

Deutsche Bank a initié mardi la couverture du titre Ipsen avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 80 euros, voyant un potentiel de croissance limité.



'Le dossier Ipsen a plein de raisons d'être apprécié et sa valorisation est peu chère avec un PER 2021 de 10x, c'est-à-dire dans le bas de la fourchette historique allant de 5x à 25x', explique la banque d'affaires allemande.



'Mais sachant que 40% de l'activité dépend d'un seul actif aujourd'hui confronté à l'arrivée imminente de génériques, nous n'envisageons qu'une faible croissance au cours des années à venir', explique l'établissement germanique.



