Cancer du pancréas: Ipsen publie des résultats positifs pour un médicament

Paris (awp/afp) - Ipsen, troisième laboratoire français, a annoncé vendredi des résultats positifs pour un de ses médicaments dans le cadre d'un essai chez les patients atteints d'un adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique, la forme la plus courante du cancer du pancréas.

Onivyde, en association avec d'autres molécules (l'oxaliplatine et le 5-FU/LV), a démontré une amélioration "statistiquement significative" de la survie globale et de la survie sans progression par rapport à un traitement de chimiothérapie associant le nab-paclitaxel et la gemcitabine, chez des patients qui n'avaient pas encore reçu de traitement, indique Ipsen dans son communiqué.

Les patients traités présentaient une survie sans progression médiane de 7,4 mois, contre 5,6 mois pour le nab-paclitaxel en association avec la gemcitabine.

Ipsen prévoit de déposer une demande d'approbation auprès des autorités réglementaires américaines, sans préciser à quelle échéance.

Onivyde a déjà été approuvé aux États-Unis, en Europe et en Asie, dans le traitement des patients atteints d'un adénocarcinome métastatique du pancréas dont la maladie a progressé après un premier traitement.

Chaque année, environ 60.000 personnes sont diagnostiquées aux États-Unis avec un adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique, et près de 500.000 personnes dans le monde, rappelle Ipsen. En France, environ 14.000 personnes sont diagnostiquées par an.

Ce cancer est souvent détecté tardivement, après que la maladie se soit étendue à d'autres parties du corps. Moins de 20% des personnes diagnostiquées survivent plus d'un an.

afp/al