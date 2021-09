ESMO 2021 : Cabometyx® démontre une réduction soutenue de 78 % du risque de progression de la maladie ou de décès chez les pa-tients atteints d'une forme rare de cancer de la thyroïde

Titre Date et heure

Cabozantinib in combination with atezolizumab in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC): results of expanded cohort 6 of the COSMIC-021 Study Samedi 18 septembre 13:30-13:40 CEST

Cabozantinib Versus Placebo in Patients With Radioiodine-Refractory Differentiated Thyroid Cancer (DTC) Who Have Progressed After Prior VEGFR-Targeted Therapy: Updated Results From the Phase 3 COSMIC-311 Trial Lundi 20 septembre 17:30-17:35 CEST

First-line nivolumab + cabozantinib (NIVO+CABO) vs sunitinib (SUN) in patients (pts) with advanced renal cell carcinoma (aRCC) in subgroups based on prior nephrectomy in the CheckMate 9ER trial Présentation de poster - Disponible sur demande à partir du 16 septembre à 8h30 CEST