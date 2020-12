IPSEN : UBS reste à l'Achat

UBS a confirmé son opinion d'Achat et son objectif de cours de 110 euros sur Ipsen. Le broker n'est pas surpris par le groupe qui confirme son recentrage sur la médecine de spécialité et les maladies rares. Le courtier note que la prévision d'une croissance organique sur 2020-2024 comprise entre 2 et 5% est au-dessus du consensus. Dans le détail, de 3% pour la fourchette baisse et de 15% pour la fourchette haute. Par ailleurs, le bureau d'études note que la stratégie d'Ipsen lui permettra de protéger ses marges. Aussi, sa prévision d'Ebit "core" d'ici 2024 est supérieure de 15% au consensus.