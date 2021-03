IPSEN : soutenu par une bonne nouvelle sur le Cabometyx

Ipsen gagne 2,93% à 72,05 euros après l'annonce du bonne nouvelle. La Commission européenne (CE) a approuvé Cabometyx du laboratoire français (cabozantinib) en association avec le médicament Opdivo (nivolumab) de Bristol Myers Squibb pour le traitement en première ligne du carcinome du rein (RCC) avancé. Cette décision marque la première approbation de Cabometyx en association avec un autre traitement en Europe et la troisième indication de Cabometyx dans le RCC.



" L'approbation par la CE ce jour de l'utilisation de Cabometyx en association avec Opdivo va permettre de proposer une option de traitement en première ligne importante aux patients atteints d'un carcinome du rein avancé, " a déclaré Howard Mayer, Vice-Président exécutif et Directeur de la Recherche et du Développement, Ipsen.



" Chez Ipsen, nous sommes fiers que cette option de traitement, désormais approuvée, génère non seulement des bénéfices d'efficacité essentiels, mais réponde également à la nécessité de préserver la qualité de vie des patients. Nous sommes impatients de collaborer avec de nombreuses parties prenantes européennes pour apporter cette combinaison de traitement unique aux patients éligibles atteints d'un carcinome du rein avancé. "



Cette décision va permettre l'accès au marché de Cabometyx en association avec Opdivo pour cette indication dans les 27 États membres de l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège et en Islande.



L'évolution boursière du jour paraît inattendue tant la nouvelle était prévisible. D'une part la FDA avait approuvé Cabometyx en association avec Opdivo dans cette même indication. D'autre part, le Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) avait déjà émis une recommandation positive le 26 février dernier. Or, la Commission européenne suit traditionnellement les recommandations du CHMP.