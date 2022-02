Ipsen : A suivre aujourd'hui

Ipsen a nommé Catherine Abi-Habib au poste de vice-présidente exécutive, Stratégie, transformation et digital, à compter du 1er mars 2022. Basée à Boulogne-Billancourt, en France, elle reportera directement à David Loew, Directeur général d’Ipsen, et sera membre de l’Executive Leadership Team (ELT). Elle remplace Dominique Bery, qui, après avoir dirigé les équipes Stratégie, Transformation et Digital, occupera un nouveau poste au sein d'Ipsen et prendra la direction des pays nordiques et baltes.



Catherine Abi-Habib rejoint Ipsen après avoir travaillé chez McKinsey, où elle était associée dans la branche Life Sciences Practice basée à Londres, spécialisée dans la transformation des performances de l'entreprise, y compris la refonte de la stratégie, l'affinement du modèle opérationnel, la définition et la mise en œuvre d'approches commerciales, l'optimisation des dépenses et l'identification des opportunités de croissance.



En étroite collaboration avec QuantumBlack, la société d'analyse avancée de McKinsey, elle a collaboré avec plusieurs sociétés biopharmaceutiques de premier plan dans des projets de transformation numérique et analytique à grande échelle en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, axés sur l'amélioration de l'expérience des médecins.