Ipsen : A suivre aujourd'hui

Les données de la phase III Napoli 3 démontrent des résultats positifs pour le médicament expérimental Onivyd en matière de survie chez les patients non précédemment traités atteints d’un adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique (mPDAC). C’est ce qu’annonce le laboratoire Ipsen, saluant « une avancée potentielle dans un cancer agressif et difficile à traiter ». Ipsen annonce qu’il prévoit de déposer une demande d’approbation auprès des autorités réglementaires américaines (la FDA).



"Pour la première fois, une étude clinique de première ligne pour traiter le mPDAC a démontré une survie globale et une survie sans progression supérieures dans le cadre d'un schéma thérapeutique expérimental par rapport au traitement de référence avec le nab-paclitaxel et la gemcitabine ", a déclaré Zev Wainberg, M.D., Professeur de médecine à l'UCLA et Co-directeur du programme d'oncologie sur les cancers gastro-intestinaux de l'UCLA.