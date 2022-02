Ipsen: Associé à Opdivo, Cabometyx améliore la survie des malades du cancer du rein

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Ipsen a annoncé mardi les résultats des analyses de l'étude de phase 3 CheckMate -9ER, qui ont démontré des bénéfices soutenus en matière de survie et de taux de réponse pour son médicament Cabometyx, en association avec Opdivo de son homologue américain Bristol-Myers Squibb, dans le traitement en première ligne du carcinome du rein avancé.

"Sur une période de suivi médiane de 32,9 mois (25,4 mois minimum), Cabometyx en association avec Opdivo a continué de démontrer sa supériorité clinique pour les critères d'évaluation de l'efficacité, en termes de survie globale, de survie sans progression, de taux de réponse objective et de taux de contrôle de la maladie, avec notamment une hausse des taux de réponse complète par rapport au sunitinib", a indiqué Ipsen dans un communiqué.

Le sunitinib est un médicament destiné au traitement du cancer du rein avancé développé par le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer et commercialisé sous le nom Sutent.

Le Cabometyx est notamment approuvé aux Etats-Unis et dans l'Union européenne pour le traitement du carcinome du rein avancé, dont plus de 400.000 nouveaux cas ont été diagnostiqués dans le monde en 2020. Cabometyx est une marque déposée de la biotech américaine Exelixis, dont Ipsen possède les droits exclusifs de commercialisation hors États-Unis et Japon.

February 15, 2022 01:36 ET (06:36 GMT)