Ipsen : Cabometyx approuvé par la Commission européenne dans le cancer de la thyroïde

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a annoncé mardi que la Commission européenne (CE) avait approuvé l'utilisation de Cabometyx (cabozantinib) en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome thyroïdien différencié, localement avancé ou métastatique, réfractaire ou non éligible au traitement par l'iode radioactif, qui a progressé pendant ou après une thérapie systémique antérieure.

"L'approbation de la CE se base sur les résultats de l'étude pivotale de Phase III COSMIC-311, dans laquelle, lors d'une analyse intermédiaire prévue, le critère d'évaluation principal qui est la survie sans progression a été atteint, démontrant une réduction significative du risque de progression de la maladie ou de décès de 78% par rapport au placebo" sur une période de suivi médiane de 6,2 mois, a indiqué Ipsen dans un communiqué.

"Cette approbation est la première du genre en Europe pour cette maladie rare. Les options de traitement sont aujourd'hui limitées si la maladie progresse après le recours à un traitement systémique", a ajouté Ipsen.

Cabometyx a été approuvé en septembre 2021 aux Etats-Unis pour le traitement des patients âgés de 12 ans et plus atteints d'un cancer de la thyroïde différencié localement avancé ou métastatique qui a progressé après une thérapie ciblant le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire et qui est réfractaire à l'iode radioactif ou inéligible, a rappelé Ipsen.

Cabometyx est une marque déposée de la biotech américaine Exelixis, dont Ipsen possède les droits exclusifs de commercialisation hors Etats-Unis et Japon. Ce médicament est déjà autorisé, seul ou en association, dans de nombreux pays dans le traitement de cancers du rein et du foie.

