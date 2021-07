Ipsen : Collaboration-BAKX-27 Juillet 2021

Sree Kant, fondateur et CEO de BAKX Therapeutics Inc. a déclaré : « Nous nous réjouissons de nous associer

L'apoptose est un processus naturel entraînant la mort des cellules. Lorsqu'elle est dérégulée, l'apoptose provoque une division cellulaire incontrôlée et excessive conduisant à la formation d'une tumeur.2 La voie de signalisation cellulaire conduisant à l'apoptose s'est avérée être une cible efficace pour le traitement du cancer avec le développement et l'approbation d'inhibiteurs de BCL-2 pour traiter certaines hémopathies malignes.3 BAX est une nouvelle cible dans cette voie qui intervient en aval de toutes les protéines anti-apoptotiques comme BCL-2,BCL-XL,MCL-1 etc.4 L'activation directe de la protéine BAX présente plusieurs bénéfices possibles dans le traitement contre le cancer potentiellement dans différents types de tumeurs mais aussi en tenant compte de la résistance rencontrée lorsque seules les protéines anti-apoptotiques de la famille BCL-2 sont ciblées. Il a été démontré que l'activation de BAX par de petites molécules agonistes favorise l'apoptose dans les lignées leucémiques et les échantillons humains des cellules leucémiques, tout en épargnant les cellules saines in vitro, permet de supprimer les xénogreffes de leucémie myéloïde aiguë humaine, et augmente la survie de l'animal hôte sans toxicité in vivo.5

Paris (France), le 27 juillet 2021 - Ipsen (Euronext: IPN ; ADR : IPSEY) et BAKX Therapeutics Inc. ont signé un accord exclusif de collaboration mondiale pour la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation du BKX-001 dans le traitement potentiel de la leucémie, des lymphomes et des tumeurs solides.

Ipsen et BAKX Therapeutics Inc. poursuivront ensemble les activités de recherche et de développement du médicament et partageront les bénéfices de la commercialisation

A la signature de l'accord, Ipsen verserait à BAKX Therapeutics Inc. un paiement initial de 14,5 millions de dollars, suivi de paiements à l'atteinte de certaines étapes pouvant aller jusqu'à 837,5 millions de dollars. Les deux entreprises partageront à parts égales les bénéfices et les coûts de la commercialisation et du développement.

BKX-001

BKX-001 est une petite molécule administrée par voie orale qui active la protéine-X associée à BCL-2 (BAX). Le BKX-001 se lie au site d'activation de la protéine BAX via un mécanisme catalytique, stimulant un changement conformationnel de BAX pour provoquer l'apoptose dans les cellules tumorales. Le BKX-001 est actif dans des modèles précliniques d'hémopathies malignes, comprenant diverses leucémies et lymphomes, et de certains tumeurs solides présentant d'importants besoins non satisfaits. Les traitements associant le BKX-001 avec des inhibiteurs de la famille BCL-2 ont démontré une forte synergie suggérant une nouvelle approche dans le traitement des tumeurs résistantes. Plusieurs approches rationnelles d'association basées sur des biomarqueurs avec d'autres agents anticancéreux sont également à l'étude.

À propos d'Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial de taille moyenne focalisé sur des médicaments innovants en Oncologie, Maladie Rare et Neurosciences. Ipsen bénéficie également d'une présence significative en Santé Familiale. Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards d'euros en 2020, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US ; Shanghai, China). Le Groupe rassemble plus de 5 700 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté en bourse à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d'American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations sur Ipsen, consultez www.ipsen.com.

BAKX Therapeutics

BAKX Therapeutics est une société de biotechnologie basée à New York et à Boston, spécialisée dans le ciblage des voies mitochondriales de l'apoptose. BAKX a été co-fondée par des chercheurs de renommée mondiale dans le domaine de l'apoptose et de la conception de médicaments assistée par ordinateur. La plateforme intégrée de BAKX se caractérise par (i) une connaissance unique des cibles et des voies de signalisation, combinée à (ii) une expertise approfondie dans la dynamique conformationnelle des interactions protéine- protéine, et (iii) des méthodologies de calcul pionnières pour simuler les interactions protéines-membranes. L'actif phare de BAKX, le BKX-001 (développé en partenariat avec Ipsen), se concentre sur le ciblage de la protéine BAX. BAKX utilise également sa plateforme pour la mise au point de médicaments ciblant deux autres voies d'apoptose, encore confidentielle à ce jour, impliquées dans diverses tumeurs solides et le développement de la résistance. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site Internet bakxtx.com.

