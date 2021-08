Ipsen : Collaboration Exicure-2 Août 2021

Avertissement : Destiné uniquement aux médias internationaux et à la communauté d'investisseurs Ipsen conclut un partenariat exclusif avec Exicure dans les maladies neurodégénératives rares Ipsen obtient une option de licence exclusive pour les acides nucléiques sphériques (SNAs TM ), actuellement en cours d'évaluation dans la maladie de Huntington et le syndrome d'Angelman

Exicure sera responsable de la recherche et de certaines activités de développement préclinique.



S'il exerce son option pour les deux programmes, Ipsen sera responsable des phases plus avancées de développement et de la commercialisation à l'échelle mondiale des médicaments Exicure recevra un paiement initial de 20 millions de dollars. La société pourra en outre recevoir jusqu'à 1 milliard de dollars provenant de commissions liées à l'exercice de l'option et de paiements d'étape si Ipsen décide d'exercer son option pour les deux programmes, ainsi que des redevances progressives Paris (France), et Chicago, IL, Cambridge, MA (États-Unis) Lundi 2 août 2021 - Ipsen (Euronext: IPN ; ADR : IPSEY) et Exicure Inc. (NASDAQ : XCUR) ont signé un accord de collaboration exclusif pour la recherche, le développement et la commercialisation de nouveaux acides nucléiques sphériques (SNA) dans le traitement potentiel de la maladie de Huntington et du syndrome d'Angelman. Les oligonucléotides sont des structures synthétiques d'acides nucléiques qui peuvent être utilisées pour moduler l'expression des gènes via divers processus, y compris l'activation, l'inhibition et la modulation de l'épissage des gènes. Ces molécules ont démontré leur potentiel dans de nombreux domaines thérapeutiques.1 La distribution des oligonucléotides vers les organes et tissus cibles, y compris dans le cerveau, reste un obstacle majeur à leur utilisation1,2. Les SNA d'Exicure fournissent des propriétés chimiques et biochimiques distinctes aux oligonucléotides. Dans les modèles précliniques, il a été démontré que les SNA améliorent la pénétration cellulaire, la biodistribution et la persistance des oligonucléotides dans les organes3,4. Ceci peut potentiellement améliorer l'administration de médicaments dans des tissus cibles auparavant inaccessibles, y compris des régions profondes du cerveau5,6. Philippe Lopes-Fernandes, Chief Business Officer d'Ipsen, a déclaré : « Les neurosciences sont profondément ancrées au sein d'Ipsen et constituent un moteur stratégique de notre activité. Nous sommes ravis de nous associer à Exicure afin de poursuivre le développement d'options thérapeutiques expérimentales pour la maladie de Huntington et le syndrome d'Angelman, deux pathologies présentant d'importants besoins non satisfaits. Cette collaboration marque une étape importante dans les efforts entrepris pour réaliser pleinement le potentiel de cette nouvelle technologie. Elle réunira l'expertise d'Exicure et l'expérience historique d'Ipsen en neurosciences. Aux côtés d'Exicure, nous approfondirons notre engagement envers les personnes atteintes de maladies neurologiques dans le monde. » Nous sommes ravis de nous associer à Ipsen, un groupe leader au niveau mondial doté d'une solide expertise et engagé dans le développement de traitements pour les patients atteints de maladies neurologiques rares, » a déclaré David Giljohann, Ph.D., Directeur général d'Exicure, Inc. « En collaboration avec Ipsen, nous avons l'opportunité de mettre à profit notre technologie pour traiter la maladie de Huntington et le syndrome d'Angelman, deux indications qui nécessitent une pénétration profonde dans le cerveau et des avancées technologiques poussées pour atteindre des cibles auparavant difficiles à traiter. Nous pensons que notre plateforme, grâce à sa capacité de pénétration profonde et à la persistance de l'effet du médicament, permettra à Exicure et à Ipsen de surmonter les défis posés par les oligonucléotides de première génération et d'apporter de nouveaux médicaments à des patients qui ne disposent d'aucune option à ce jour. » Dans le cadre de cet accord, Ipsen bénéficiera d'options exclusives de licence pour des traitements basés sur les SNA à travers deux programmes de collaboration sur la maladie de Huntington et le syndrome d'Angelman. Ipsen versera à Exicure un paiement initial en espèces de 20 millions de dollars à la clôture et Exicure sera responsable de la recherche et de certaines activités de développement préclinique. S'il exerce son option, Ipsen 1

La maladie de Huntington La maladie de Huntington (MH) est une maladie neurodégénérative mortelle. C'est également la maladie neurologique monogénique la plus courante dans les pays développés : elle affecte environ 40 000 personnes aux États-Unis.7 La MH est causée par une expansion de trinucléotides CAG dans le gène HTT (protéine huntingtine), situé sur le chromosome 4.8 La MH se caractérise par des mouvements involontaires, des troubles psychiatriques, une détérioration cognitive et une mortalité précoce, le décès survenant souvent dans les 10 à 20 ans suivant l'apparition des premiers symptômes moteurs. 9 L'âge moyen d'apparition des symptômes moteurs est de 40 ans environ. Néanmoins, les personnes ayant un nombre de répétitions de CAG supérieur ont tendance à développer ces symptômes plus tôt. 10Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour traiter la cause moléculaire sous-jacente de la MH et ainsi ralentir ou arrêter la progression de la maladie.11 Syndrome d'Angelman Le syndrome d'Angelman (SA) désigne un trouble sévère du développement neurologique. La prévalence de la maladie est estimée à un individu sur 12 000 à 20 000 dans le monde.12 Le SA se caractérise par un déficit intellectuel sévère, une absence de langage, une épilepsie, des troubles de l'équilibre (ataxie) et des troubles du comportement. Le SA est causé par la perte de fonction de la copie du gène UBE3A (ubiquitine-protéine ligase E3A) sur le chromosome 15 d'origine maternelle.13 La perturbation de la fonction du gène UBE3A dans les neurones empêche la formation et le remodelage des synapses, ce qui provoque un trouble important du développement neurologique. Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour le SA et les traitements de référence permettent uniquement de soulager certains symptômes, comme les crises d'épilepsie et les troubles du comportement.14 Ipsen Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial de taille moyenne focalisé sur des médicaments innovants en Oncologie, Maladie Rare et Neurosciences. Ipsen bénéficie également d'une présence significative en Santé Familiale. Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards d'euros en 2020, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US ; Shanghai, China). Le Groupe rassemble plus de 5 700 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté en bourse à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d'American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations sur Ipsen, consultez. www.ipsen.com Exicure, Inc. Exicure, Inc. est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement au stade clinique de traitements en neurologie, immuno-oncologie, dans les maladies inflammatoires et d'autres troubles génétiques, basés sur sa technologie propriétaire d'acide nucléique sphérique (SNA). Exicure est convaincu que son architecture SNA exclusive possède des propriétés chimiques et biologiques distinctes capables d'offrir des bénéfices uniques par rapport à d'autres thérapies à base d'acide nucléique, et possède un potentiel thérapeutique dans des maladies qui ne sont généralement pas traitées avec d'autres traitements à base d'acide nucléique. Exicure poursuit actuellement le développement préclinique du XCUR-FXN, une nanoparticule lipidique à base de SNA, pour le traitement par voie intrathécale de l'ataxie de Friedreich (AF). Le cavrotolimod (AST-008), un autre candidat-médicament d'Exicure, est en cours d'essai clinique de Phase 1b/2 chez des patients atteints de tumeurs solides avancées. Exicure est basée à Chicago, IL et à Cambridge, MA. Contacts Ipsen Investisseurs Craig Marks Adrien Dupin de Saint-Cyr Vice President, Investor Relations Investor Relations Manager +44 7584 349 193 +33 6 64 26 17 49 Médias Jess Smith Senior Director, Global Communications, R&D and Business Development +44 7557 267 634 Contact Exicure Karen Sharma +1 781-235-3060 ksharma@macbiocom.com

Avertissement Ipsen Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans cette présentation sont basés sur la stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction.

Avertissement : Destiné uniquement aux médias internationaux et à la communauté d'investisseurs ainsi que sur ses résultats financiers. Le Groupe ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. À ce titre, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de ces accords. Une défaillance d'un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l'activité du Groupe, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, le Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter les changements qui interviendraient sur les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées. Avertissement Exicure Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans le présent communiqué de presse peuvent être considérées comme prospectives, y compris, sans limitation, les déclarations concernant la collaboration exclusive de la Société avec Ipsen ; la capacité potentielle des SNA à améliorer l'administration de médicaments dans des tissus cibles auparavant inaccessibles et d'autres bénéfices potentiels des SNA, y compris dans le traitement de la maladie de Huntington et du syndrome d'Angelman ; la capacité de la technologie de la Société à surmonter les défis posés par les oligonucléotides de première génération et apporter de nouveaux médicaments à des patients qui ne disposent d'aucune option à ce jour ; la capacité de la Société à verser des paiements d'étape et des redevances dans le cadre de l'accord de collaboration avec Ipsen ; et l'avancement, le calendrier et la réussite des programmes précliniques et cliniques de la Société. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse, et la Société décline expressément tout engagement de publier une mise à jour de ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les croyances et les hypothèses actuelles de la Direction, qui sont soumises à des risques et des incertitudes et ne sont pas des garanties de performance future. Les résultats réels pourraient être significativement différents de ceux qui sont énoncés dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, sans s'y limiter : le risque que la pandémie de COVID-19 en cours puisse perturber les activités de la Société et/ou le système de santé mondial plus sévèrement que par le passé ou que prévu ; des coûts, charges ou dépenses imprévus qui réduiraient les ressources en capital de la Société ; le risque que les programmes précliniques ou cliniques de la Société ne progressent pas ou n'aboutissent pas à l'approbation des produits en temps opportun ou de manière rentable, voire n'aboutissent pas du tout ; le fait que les résultats des premiers essais cliniques ne permettent pas toujours de prédire les résultats futurs ; le coût, le calendrier et les résultats des essais cliniques ; le risque que de nombreux candidats- médicaments ne soient pas approuvés en temps opportun ou de manière rentable, ou ne soient jamais approuvés ; la possibilité d'inscrire de nouveaux patients dans des essais cliniques ; de possibles problèmes d'innocuité et d'efficacité ; la capacité de la Société à collaborer avec succès avec des partenaires stratégiques ; d'éventuelles évolutions réglementaires ; une exposition à des litiges, y compris en matière de brevets, et/ou des recours réglementaires ; et la capacité de la Société à protéger ses droits de propriété intellectuelle. Une liste et une description plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres facteurs importants, qui seraient chacun susceptibles de faire différer les résultats réels de la Société de ceux contenus dans les déclarations prospectives, figurent dans la section intitulée « Facteurs de risque » du formulaire 10-K du rapport annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que dans les rapports ultérieurs de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date de publication de ce communiqué, et la Société décline tout engagement à mettre à jour ces informations, sauf si la loi l'exige. Références Roberts TC, Langer R, Wood MJA. Advances in oligonucleotide drug delivery. Nature Reviews Drug Discovery 2020;19:673-694. Available here: https://www.nature.com/articles/s41573-020-0075-7 Crawford L, Rosch J, Putnam D. 