Jefferies reprend la couverture d'Ipsen et recommande l’Achat avec un objectif de cours de 126 euros. Au sein de son portefeuille d'actifs, l’analyste se dit particulièrement positif sur les neurosciences et l'oncologie, et juge efficace le PDG David Loew notamment en termes d’acquisition. Il s’attend à ce que la forte performance d'Ipsen se poursuive, compte tenu de la dynamique du BPA et d'un solide catalyseur jusqu'en 2023.