Ipsen : Nominations – Executive Leadership Team

Nous avons le plaisir d'annoncer la nomination de Bartek Bednarz, Vice-Président Exécutif, Directeur de la Stratégie Produits et Portefeuille, et Patrice Zagame, Vice-Président Exécutif, Directeur de la Médecine de Spécialité Internationale au sein de l'Executive Leadership Team (ELT), effective à compter de ce jour.

Bartosz (Bartek) Bednarz, Docteur en chirurgie dentaire, a rejoint Ipsen en 2017 et a plus de 20 ans d'expérience en tant que dirigeant dans l'industrie pharmaceutique.

Avant de prendre ses fonctions de Vice-Président Exécutif, Bartosz a dirigé avec succès la franchise Oncologie d'Ipsen. Auparavant, il a occupé divers postes de haute responsabilité au niveau international chez AstraZeneca et Novartis. Chez AstraZeneca, Bartosz a d'abord exercé la fonction de Président de filiale et a ensuite piloté plusieurs lancements de produits ainsi que les activités commerciales du groupe en oncologie, à l'échelle internationale. Chez Novartis, il a exercé différentes responsabilités de marketing et de vente aux niveaux local, régional et international dans le monde entier, notamment en Pologne, en Espagne, en Suisse et au Canada.

Bartosztek Bednarz est Docteur en médecine dentaire. Il a obtenu avec distinction le diplôme de l'Université médicale de Poméranie en Pologne.

Patrice Zagame a rejoint Ipsen en mai 2020 en qualité de Vice-Président Senior, Directeur de la Médecine de Spécialité Internationale.

Avant de rejoindre Ipsen, il était basé au Brésil, où il a travaillé en tant qu'investisseur, membre de conseil d'administration et entrepreneur. Patrice a également occupé les fonctions de Président et Vice-Président Exécutif Intercontinental chez Baxalta. Auparavant, il était Président de filiale chez Sanofi et Novartis en France, au Brésil, en Espagne et au Venezuela. Il a débuté sa carrière chez Rhône-Poulenc Rorer en tant qu'Assistant Chef de produit, avant de devenir Directeur régional. Il a également été Responsable commercial de franchise et Directeur de l'Oncologie chez Glaxo Wellcome.

Patrice est titulaire d'un MBA de l'IMD Business School en Suisse et d'un doctorat en médecine de l'Université de la Sorbonne (Université Pierre-et-Marie-Curie) en France.