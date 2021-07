Ipsen : Nos objectifs RSE une nouvelle fois dépassés !

Pour la première fois en 2019, nous avons pris une grande décision : introduire des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les nouvelles conditions de notre dispositif de financement externe. Nous nous sommes ainsi engagés à atteindre des objectifs spécifiques.

En 2019 et en 2020, nous avons fait plus qu'atteindre nos objectifs : nous les avons dépassés. Par conséquent, nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd'hui qu'au cours de ces deux années, nous avons pu faire un don d'un montant de 220 000 € à l'IHP (International Health Partners), une organisation à but non lucratif, que nous avons choisi pour son travail remarquable visant à procurer médicaments et soins aux communautés les plus pauvres et les plus défavorisées à travers le monde. Grâce à ce don généreux, l'IHP pourra poursuivre sa mission de soutien aux communautés défavorisées en leur apportant un soutien médical essentiel.

« Ipsen a une responsabilité envers la société et depuis 2020, cela est devenu plus évident que jamais. Nous avons fait face à une année sans égale en redoublant d'efforts pour agir en faveur des patients, des communautés et de la planète, » a déclaré David Loew, Directeur général d'Ipsen. Ce don illustre une nouvelle fois la stratégie d'Ipsen : Focus. Ensemble. Pour les patients et la société.

Adele Paterson, Directrice générale d'IHP a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer avec de grandes entreprises qui partagent notre vision pour accompagner les communautés qui disposent d'un accès limité aux soins à travers le monde. Ipsen fait partie de ces sociétés. Leur soutien financier généreux nous a permis de fournir 156 500 traitements dans les pays les plus pauvres l'année dernière. En 2020, le soutien d'Ipsen nous a permis d'aider 52 167 personnes. Cette année, Ipsen réitère son soutien ! Nous tenons à les remercier ! Votre soutien continu nous permet de poursuivre et d'élargir notre mission en ces temps de crise sans précédent. »