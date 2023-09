Ipsen : Pascal Touchon nommé en tant que nouvel administrateur indépendant

Ipsen a annoncé la cooptation de Pascal Touchon en tant qu'administrateur indépendant au sein de son Conseil d'administration à compter du 4 octobre 2023. Sa nomination fait suite à la décision de Paul Sekhri de se retirer de ses fonctions d'administrateur à la même date en raison d'autres engagements professionnels. Expert en biotechnologie et leader du secteur pharmaceutique, Pascal Touchon est le PDG d'Atara Biotherapeutics. Il a auparavant occupé plusieurs postes de direction chez Novartis et Servier, et a également siégé au Conseil d'administration de différentes biotechs.



À l'issue de cette cooptation, le Conseil d'administration se composera toujours de 14 administrateurs, dont sept femmes et sept hommes. Parmi les administrateurs, figurent quatre administrateurs indépendants et deux administrateurs représentant les salariés.