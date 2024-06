Mon objectif est de m'assurer qu'Ipsen est durable dans tous les domaines: sur le plan environnemental, bien sûr, mais aussi en termes de santé et de longévité de l'entreprise, de notre culture et de la société dans son ensemble. »

Le développement durable a toujours été important pour Ipsen, avec ses 95 ans d'histoire et son engagement pour l'amélioration de la santé des populations. Mais le développement durable est plus qu'une simple question d'empreinte carbone. Depuis que j'ai rejoint Ipsen en 2020, mon objectif est de m'assurer qu'Ipsen est durable dans tous les domaines: sur le plan environnemental, bien sûr, mais aussi en termes de santé et de longévité de l'entreprise, de notre culture et de la société dans son ensemble.

Génération Ipsen : Environnement, Patients, Collaborateurs, Gouvernance

Tous les collaborateurs d'Ipsen sont très fiers de leur contribution à l'amélioration de la vie des personnes ayant des besoins médicaux importants et non satisfaits. Et chacun chez Ipsen s'efforce continuellement de faire plus : nous sommes fiers de notre culture de l'impact. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé Génération Ipsen, notre cadre de développement durable. Nous sommes ambitieux, non seulement dans ce que nous faisons, mais aussi dans la manière dont nous le faisons. Nous voulons avoir un impact positif dans tous les domaines. Cela signifie prendre des mesures tangibles pour préserver l'environnement pour les générations futures. Cela signifie construire une culture où le talent est nourri et développé dans un environnement diversifié, équitable et inclusif. Cela signifie s'assurer que nous apportons des médicaments transformateurs aux patients et, ce faisant, les écouter à chaque étape du processus.

Et cela signifie respecter les normes éthiques les plus élevées à chaque étape, en garantissant une gouvernance solide dans l'ensemble de l'organisation. Vous trouverez beaucoup plus d'informations dans les pages à venir sur la façon dont nous mettons en place des actions solides dans les quatre piliers de Génération Ipsen. Je suis très fier des progrès que nous avons réalisés dans chacun de ces piliers.