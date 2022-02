Ipsen S A : dépasse ses objectifs et va vendre sa Santé Familiale

Ipsen a dépassé ses objectifs 2021 et annonceédes négociations exclusives pour la cession de son activité en Santé Familiale à Mayoly Spindler. L’offre de Mayoly Spindler valorise l’activité de santé familiale d’Ipsen sur la base d’une valeur d’entreprise pouvant atteindre 350 millions d’euros, comprenant un paiement conditionnel de 50 millions d’euros. L'an dernier, le laboratoire pharmaceutique a réalisé un résultat net en hausse de 24,2% à 758,1 millions d'euros.



Le résultat opérationnel des activités s'est élevé à 1,0113 milliard d'euros, en croissance de 21,9 %, et représente 35,2 % du chiffre d'affaires, contre 32% en 2020. La société tablait sur environ 34%.



Le chiffre d'affaires est ressorti à 2,8689 milliards, en hausse de 10,7% et de 12,3% à taux de change constant. Ipsen visait sur une croissance, à taux de change constant, supérieure à 11%.



Les ventes de Médecine de Spécialité s'élèvent à 2,6433 milliards d'euros, en hausse de 12,7 %, et représentent 92,1 % des ventes totales du groupe (exercice 2020 : 91,9 %).



Pour 2022, hors activité en Santé Familiale, le groupe prévoit une croissance des ventes totales supérieure à 2% à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités supérieure à 35%.



Ipsen a révisé ses objectifs financiers 2024, hors activité en Santé Familiale, avec une croissance des ventes comprise entre 4% et 6% à taux de change constant et une capacité d'investissement cumulée de 3,5 milliards d'euros disponible d'ici 2024, incluant la cession de l'activité en Santé Familiale.



Le groupe a relevé son dividende de 20% à 1,20 euro par action.