Ipsen SA:
* IPSEN SA - EXELIXIS ET IPSEN ANNONCENT LES RÉSULTATS POSITIFS DE L''ESSAI PIVOT DE PHASE III CONTACT-02 ÉVALUANT LE CABOZANTINIB ASSOCIÉ AVEC ATÉZOLIZUMAB DANS LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE MÉTASTATIQUE RÉSISTANT À LA CASTRATION
* IPSEN SA - UNE TENDANCE À L'AMÉLIORATION DE LA SURVIE GLOBALE A ÉTÉ OBSERVÉE LORS DE LA PREMIÈRE ANALYSE INTÉRIMAIRE
* IPSEN SA - LES RÉSULTATS SERONT PRÉSENTÉS LORS D'UN PROCHAIN CONGRÈS MÉDICAL ET FERONT L'OBJET DE DISCUSSIONS AVEC LES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur