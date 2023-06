Ipsen SA lance un programme de rachat d'actions pour couvrir son programme d'attribution d'actions gratuites aux salariés

INFORMATION REGLEMENTEE

Ipsen lance un programme de rachat d’actions

pour couvrir son programme d’attribution

d’actions gratuites aux salariés

Paris (France), le 1er juin 2023 – Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) annonce ce jour avoir confié à un prestataire de services d’investissement un mandat à l’effet de racheter un nombre maximum d’actions Ipsen SA de 350 000 titres, représentant environ 0,42 % du capital social, sur une période maximum de 6 mois. Les actions ainsi rachetées seront principalement affectées à la couverture du plan d’attribution d’actions gratuites aux salariés d’Ipsen.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des autorisations données par l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 31 mai 2023.

Ipsen

Ipsen est une société biopharmaceutique mondiale de taille moyenne focalisée sur la mise au point de médicaments innovants en Oncologie, dans les Maladies Rares et en Neurosciences. Avec un chiffre d’affaires Groupe de 3,0 milliards d’euros pour l’exercice 2022, Ipsen vend des médicaments dans plus de 100 pays. Outre sa stratégie d’innovation externe, les efforts d’Ipsen en matière de R&D sont focalisés sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur de clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie : Paris-Saclay, France ; Oxford, Royaume-Uni ; Cambridge, États- Unis ; Shanghai, Chine. Ipsen emploie environ 5 000 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Le site Internet d’Ipsen est ipsen.com .

Contacts

Investisseurs Craig Marks

Vice-Président, Relations Investisseurs

+44 (0) 7584 349 193 Nicolas Bogler

Responsable Senior, Relations Investisseurs

+33 (0) 6 52 19 98 92



Médias Amy Wolf

Vice-Présidente, Stratégie de la marque

Corporate et Communication

+41 (0) 79 576 07 23



Ioana Piscociu

Responsable Senior, Global Media Relations

+33 (0) 6 69 09 12 96

