Ipsen : Santé Canada approuve le médicament Sohonos d'Ipsen (capsules de palovarotène) – 24 Janvier 2022

Avertissement : Destiné uniquement aux médias internationaux et à la communauté d'investisseurs

Santé Canada approuve le médicament SohonosTM d'Ipsen (capsules de palovarotène) qui devient le premier traitement approuvé contre la fibrodysplasie ossifiante progressive

PARIS, France, 24 janvier 2022 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) a annoncé aujourd'hui l'approbation par Santé Canada de Sohonos (capsules de palovarotène), un agoniste sélectif du récepteur gamma de l'acide rétinoïque (RARγ) administré par voie orale, indiqué pour diminuer la formation d'ossification hétérotopique (OH ; formation d'os) chez l'adulte et l'enfant (filles de 8 ans et plus, garçons de 10 ans et plus) atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).1 Sohonos a été approuvé comme traitement de fond et des poussées chez les patients atteints de FOP. Cette décision marque la première approbation de Sohonos dans le monde.

Le Docteur Howard Mayer, Vice-Président exécutif, Directeur de la Recherche et du Développement, Ipsen, a déclaré : « La FOP est une maladie progressive et invalidante qui affecte profondément les patients et leurs familles. Jusqu'à ce jour, aucun médicament n'était approuvé. Nous sommes fiers de fournir ce nouveau médicament important à la communauté FOP. »

La FOP se caractérise par une nouvelle formation osseuse en dehors du système squelettique normal, comme dans les tissus conjonctifs mous ; un processus connu sous le nom d'ossification hétérotopique, 2qui peut être précédé d'un gonflement douloureux des tissus mous ou « poussées »2. Les poussées sont fréquentes et contribuent de manière substantielle à la formation de nouvelle matière osseuse, mais la matière osseuse peut également se former en l'absence de poussée. Une fois formée, elle est irréversible et entraîne une perte de mobilité ainsi qu'une espérance de vie réduite2. Il s'agit d'une maladie génétique ultra-rare, dont la prévalence est estimée à 1,36 personne sur 1 million ; cependant, le nombre de cas confirmés varie selon les pays3,4.

Dans le cadre de son engagement continu envers la communauté de la FOP et des maladies rares, Ipsen envisage de déposer une demande aux États-Unis au premier semestre 2022 et est actuellement en discussion avec d'autres autorités réglementaires à travers le monde.

FIN

À propos du programme clinique MOVE

Cette approbation se base sur les données de l'essai MOVE en cours, la première étude multicentrique mondiale de phase III sur la FOP. MOVE est une étude à un seul groupe évaluant l'efficacité et l'innocuité d'un schéma posologique du palovarotène pour le traitement de fond ou des poussées visant à diminuer le volume annualisé de nouvelles OH chez les patients atteints de FOP.

À propos de Sohonos

Le médicament par voie orale Sohonos est un agoniste hautement sélectif du récepteur gamma de l'acide rétinoïque (RARγ), actuellement en développement comme traitement pour les patients atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), un trouble génétique extrêmement rare et invalidant. Le traitement a été acquis parIpsen via l'acquisition de Clementia Pharmaceuticals en avril 2019. Il appartient à la classe des rétinoïdes, qui est associée à des anomalies congénitales chez l'humain. Sohonos ne doit pas être utilisé par les patientes enceintes ou qui prévoient le devenir, en raison du risque de tératogénicité. Afin de réduire au minimum l'exposition du fœtus, Sohonos ne doit être administré que si toutes les conditions de prévention de la grossesse sont remplies. Il a été démontré que Sohonos peut provoquer une fermeture précoce du cartilage de conjugaison chez les enfants en croissance atteints de FOP; une surveillance étroite est donc recommandée.

Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial de taille moyenne focalisé sur des médicaments innovants en Oncologie, Maladies Rares et Neurosciences. Ipsen bénéficie également d'une présence significative en Santé Familiale. Avec un chiffre

1